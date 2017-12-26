Слабый доллар и тонкая ликвидность поддерживают золото

По оценкам «Альпари Голд», за это время драгметалл прошел путь от $1242,30 за тройскую унцию, одного из зимних минимумов, до сегодняшнего рубежа в $1282,30. Доллар слаб, активности в нем почти нет, и это позволяет золоту плавно скользить вверх.

Ближайшая цель восстановления располагается на уровне $1286, далее - на $1292. Эти же отметки являются интересными, но не самыми значимыми уровнями сопротивления на пути к таргету в $1300 за тройскую унцию. Стоит помнить, что рынок ликвидности между Рождеством и Новым годом очень тонкий, нужных объемов на нем может и не найтись. Тогда до появления нового драйвера или необходимых финансовых запасов золото будет двигаться в диапазоне $1270-$1280 за тройскую унцию.

Как показывают данные CFTC, к 19 декабря объем чистой длинной позиции по золоту вырос значительно и составил 87,076 тыс. контрактов. При этом общая линия позиция сократилась до 119,104 тыс. контрактов, что составляет минимум 22 месяцев. Общая короткая позиция значительно скромнее в объемах, но и она несколько сузилась. Как бы то ни было, хорошо видно, что в долгосрочной перспективе инвесторы склонны доверять золоту, и это вполне оправданно.

У поклонников золота сейчас есть немаловажный аргумент - доллар в слабой позиции, и это автоматически выводит золото в как минимум стабильную позицию.