С открытия торговой сессии ожидается высокая волатильность

На рубль не действовали внешние факторы, так как вчера биржи США, Великобритании, Европы и ряда азиатских стран были закрыты в связи с празднованием католического Рождества. «Россиянин» подчинялся внутренним факторам: спрос на рублёвую ликвидность в рамках налогового периода, рост индекса RGBI (+0.06%) и пятничное закрытие Brent выше $65 за баррель.

На рынке высокая волатильность наблюдалась с открытия торгов. Курс доллара подскочил вверх на 1%, до 59,00 руб., затем обновил ноябрьский минимум 58,04 руб. Его падение остановилось на отметке 57,80 руб. Курс евро снижался до 68,60 руб. Торги проходили на пониженных объемах.

Во вторник, 26 декабря, с открытия Московской биржи ожидается ослабление рубля к инвалютам. Связываю я такое открытие со снижением цен на нефть сорта Brent на 1,18%, до $64,48 за баррель и спот-котировками на доллар (58,21 руб.) и евро (69,18 руб.).

С технической точки зрения у курса рубля есть запас к росту против американского доллара США до 57,51 руб. Закрытие торгов по рублёвым парам и нефти станет определяющим для него.

Если во вторник торги по паре доллар/рубль завершатся выше 58,50 руб., то следим за тем, как покупатели пройдут уровни 59 руб. и 59,30 руб. Пройдя последний уровень они откроют себе дорогу к 60,90 руб. за «американца».

Если до конца текущего года или после новогодних праздников продавцы закрепятся ниже 57,50 руб. за доллар США, то, значит, ближайшими целями по рублю выступят уровни 56,85 руб. и 55,85 руб. за «американца».

Пара евро/рубль расширила границы диапазона до 68,60 – 7о,00 руб. Сегодня курс может опять оказаться выше сопротивления 69,00 руб., которое в пятницу ещё было поддержкой.

Из-за налогового периода и рождественских праздников участники рынка проигнорировали предупреждения главы «Сбербанка» Германа Грефа, что также может негативно отразиться на котировках в ближайшее время, если эта тема будет активно обсуждаться в СМИ. Он предупредил, что Штаты рассматривают вариант отключения России от SWIFT и наложения запрета на покупку российских облигаций, что в 2018 году ударит по российской экономике и рублю.