На открытии доллар попытается закрепиться выше 58 рублей

Основным поводом к покупкам станет возобновление торгов на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent продолжила восходящую динамику и поднялась выше 65,2 доллара за баррель. При этом сдерживающим фактором станет динамика фьючерсов на основные американские индексы, которые сегодня с утра теряют в пределах 0,1%. На торгах в Азии вновь наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 снижается на 0,3%, китайский Shanghai Composite растет на 0,4%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем преобладания покупок в российских акциях в первые часы торгов, что позволит индексу МосБиржи закрепиться в районе 2110 пунктов. При этом отсутствие торгов в Европе приведет к тому, что после роста первых минут наш рынок вновь ляжет в дрейф. Выход же из консолидации возможен ближе к вечеру, когда на площадки начнут возвращаться американские игроки. Это может привести к дальнейшему росту цен на нефть, что позволит нашим индексам продолжить рост. Также мы ожидаем, что «быки» будут поддержаны позитивным открытием рынков в Штатах. При этом в 18.00 мск. будет опубликован индекс потребительского доверия, который способен оказать существенное влияние на настроения игроков и определить динамику наших активов в последний час торгов.

На валютной секции Московской биржи в начале дня возможны попытки основных мировых валют отыграть часть потерь, понесенных днем ранее, в результате чего, несмотря на рост цен на нефть, доллар попытается закрепиться выше 58 рублей. Это будет связано с уходом поддержки рубля со стороны налогового периода – вчера прошли выплаты по НДПИ и «медведи» в американской валюте могут начать фиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям, что и поспособствует восстановлению пары USD/RUB. Однако, в случае если вечером нефть марки Brent продолжит восходящую динамику и сделает еще один шаг к годовым максимумам, спрос на рубли может вернуться на рынок, особенно учитывая предстоящее в среду размещение ОФЗ.