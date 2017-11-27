Рынок акций РФ и рубль умеренно снизятся в отсутствие драйверов роста

Наталья Мильчакова из "Альпари" считает, что во вторник на торгах российские фондовые индексы могут открыться в слабом минусе в отсутствие ориентиров из США. Вероятный коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2100-2200 пунктов, по индексу РТС - 1100-1200 пунктов.

На валютной секции Московской биржи в начале дня возможны попытки основных мировых валют отыграть часть потерь, понесенных днем ранее, в результате чего, несмотря на рост цен на нефть, доллар попытается закрепиться выше 58 рублей, говорит Богдан Зварич из "Фридом Финанс".

"Это будет связано с уходом поддержки рубля со стороны налогового периода – вчера прошли выплаты по НДПИ и "медведи" в американской валюте могут начать фиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям, что и поспособствует восстановлению пары USD/RUB", - добавляет он.

Мильчакова из "Альпари" полагает, что после возобновления торгов мы увидим ожидаемый дневной диапазон для доллара США - 58-59 рублей, для европейской валюты - 68,5-69,5 рубля, прогнозирует она.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

"Все западные площадки в понедельник отдыхали, поэтому что-либо сказать про них невозможно. Впрочем, активности в Азии также немного, поскольку большинство рынков продолжает праздновать Рождество", - отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Фьючерсы на американские индексы умеренно снижаются до 0,08%. Азиатские биржи преимущественно торгуются разнонаправленно: шанхайский SSE Composite рос на 0,61%, японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился на 0,2%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 64,72 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,06% к предыдущим торгам).

Курс евро торговался на уровне 1,1868 доллара против 1,187 доллара по итогам предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ вырос в отсутствие внешнего негатива, в лидерах роста - акции АФК "Система" AFKS, ее дочек – "Детского мира" и МТС MTSS.

Индекс Мосбиржи к закрытию понедельника вырос на 0,1% - до 2105,06 пункта, индекс РТС – на 0,73%, до 1143,94 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника понизился на 41 копейку, до 57,96 рубля, евро - на 36 копеек, до 68,87 рубля, следует из данных Московской биржи.