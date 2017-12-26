FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Денежный рынок: интерес к размещению средств в ЦБ снизился в связи с уплатой налогов


Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
В связи с праздниками в США и Европе расчеты по однодневным свопам USDRUB и EURRUB вчера не проводились (за исключением расчетов по пятничным свопам с Банком России на условиях TOMSPT (1.0 млрд долл.)).

Ставки NDF в понедельник снизились на 4–5 бп, за исключением 3-месячной, которая выросла на 6 бп, до 6.42%. На кривой кросс-валютных свопов единого направления не было, но в целом изменения не превысили ±3–4 бп. Ставки процентных свопов опустились на 2–3 бп по всей длине кривой. Рублевые ставки однодневного репо под залог ОФЗ вернулись к уровню ключевой ставки Банка России, поднявшись в среднем на 50–60 бп (до 7.7%). Ставка RUONIA в пятницу составила 7.54% (+4 бп).

В понедельник наступил срок погашения 3-дневных депозитов в Банке России на сумму 338 млрд руб., из которых на состоявшемся вчера аукционе банки пролонгировали всего 91 млрд руб. Это объясняется возросшей потребностью в ликвидности, связанной с уплатой компаниями НДС и НДПИ. По этой же причине баланс средств банков на корсчетах в ЦБ, последнюю неделю составлявший  2.2–2.4 трлн руб., сократился до 1.75 трлн руб. Одновременно снизился спрос на операции репо с Федеральным казначейством: вчера банки привлекли 3.5 млрд руб. в рамках однодневного репо и 63 млрд руб. на 3-недельном аукционе (−51 млрд руб. и −36 млрд руб. соответственно).

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ