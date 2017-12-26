Корпоративные и банковские евробонды РФ: прогноз первичных размещений на 2018 г

Корпоративные заемщики, не попавшие под санкции, воспользовались преимуществами благоприятной рыночной конъюнктуры, чтобы заместить имеющееся дорогостоящее фондирование, а также префинансировать облигации с погашением в 2018-2021 годах. Частные банки, увидев интерес рынка к размещениям бумаг с высокой доходностью, в 1П17выпустили существенные объемы субординированных облигаций; вряд ли они смогут размещать этот тип инструментов в 2018 году. Как следствие, объем российских еврооблигаций в обращении по итогам года остался почти неизменным - около $170 млрд.

Российские эмитенты, вероятно, продолжат демонстрировать высокий интерес к первичным размещениям еврооблигаций, т. к. на 2018 год по-прежнему приходится значительный объем погашений и, по аналогии с 2017 годом, некоторые эмитенты будут стремиться префинансировать бумаги с погашением через два-три года. Эмитентам, не находящимся под санкциями, в 2018-2019 годах предстоит погасить облигации на сумму около $30 млрд. Резонно было бы ожидать, что объемы первичных размещений российских еврооблигаций будут как минимум на этом уровне.

Эмитентам, попавшим под санкции, в 2018-2019 годах предстоит погасить облигации на общую сумму $15 млрд. В 2017 году объемы погашений бумаг эмитентов, попавших под санкции, были почти полностью компенсированы новым предложением бумаг от компаний, не попавших под санкции. В 2018 году эта ситуация может повториться. Тем не менее в дальнейшем, до тех пор пока будут сохраняться финансовые санкции, объем российских еврооблигаций на рынке, вероятно, будет снижаться.

Возможное расширение санкций США с включением в список финансовых санкций (или упоминание возможности включения) новых российских эмитентов в январе - феврале 2018 года, представляет самый вероятный потенциальный сдерживающий фактор для новых размещений российских еврооблигаций.

Как сообщил на прошлой неделе информационный ресурс Debtwire со ссылкой на неназванные источники в отрасли, с первичными размещениями в ближайшее время могут выйти на рынок следующие российские корпоративные заемщики и банки:

- Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - возможно размещение долларовых бумаг в апреле - мае.

- РЖД - возможно новое размещение, валюта выпуска пока не определена.

- Газпром - вероятно новое размещение бумаг в долларах или евро. С учетом больших потребностей компании в рефинансировании мы ожидаем, что она проведет несколько размещений еврооблигаций в разных валютах в 2018 году.

- ФосАгро - возможно размещение долларовых бумаг в 1К18.

- Московский кредитный банк - менеджмент рассматривает возможность размещения старших еврооблигаций с целью рефинансировать бумаги с приближающимися сроками погашения в 1К18.

- Совкомбанк - рассматривается возможность размещения дебютного выпуска старших долларовых еврооблигаций.

- ЛУКойл - возможно еще одно размещение долларовых бумаг в 2П18.

Из других эмитентов, бумаги которых уже находятся в обращении, мы считаем достаточно высокой вероятность новых первичных размещений в 2018 году Норильского Никеля, Полюса, Nordgold, РУСАЛа, Evraz Group, ТМК, Сибура, Уралкалия, Borets, МТС, VimpelCom, Альфа-Банка/ABH, Банка Хоум Кредит.



