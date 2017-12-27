Есть предпосылки к дальнейшему снижению индекса Мосбиржи

В Азии было разнонаправленное движение акций, в Японии – минусовое, а вот Китай в плюсе. Нефть была на комфортных уровнях – выше 65$ за баррель (речь о марке «Brent») , но активности не было. Индекс ММВБ по итогам дня опустился ниже уровня 2100, есть небольшая предпосылка к дальнейшему снижению. Если год будет закрыт движением к уровню 2050, это, может быть, явно против растущей Америки.

Даже такому удивляться не стоит - возможны новые санкции со стороны США, поэтому даже американский позитив может не оказать на наш рынок никакого влияния. Думаю, что точнее сказать об этом можно будет только сегодня-завтра, если Америка сегодня будет в неплохом плюсе, а мы останемся на месте или немного упадём.

В последние три дня хорошо чувствовали себя бумаги ФСК ЕЭС, но вчера они корректировались на 1,48%. «Аэрофлот» по-прежнему на низких уровнях, ниже 140, но есть определенный интерес покупателей к игре «на отскок» в этой акции. Вместе с долларом акции «Сургутнефтегаза» прив. обновляют свои локальные минимумы. В принципе, у бумаги есть «28я» поддержка, и вчера на ней закончились торги. Акции «Сбербанка» вошли в «боковик» с широким диапазоном. Наверное, пробой вниз уровня 220 и уход торговли значительно ниже этого уровня может увести индекс ММВБ ниже текущих уровней.

Во вторник фондовый рынок США завершил торги снижением. Упали акции Apple и поставщиков запчастей для ее продукции, на фоне сообщений о слабом спросе на iPhoneX. Это обстоятельство тянуло вниз весь технологический сектор. По сообщению тайваньского издания EconomicDaily со ссылкой на неизвестные источники, Apple снизит прогноз по продажам своей главной модели айфона в текущем квартале до 30 млн штук, в то время как первоначальный план продаж составлял 50 млн. Это сообщение, вкупе с появившимися в последнее время комментариями от продавцов о слабом спросе на iPhoneX, послужило причиной падения акций Apple во вторник на 2,54% по итогам торгов. Это было самое сильное однодневное падение после 10 августа.

«Сегодня появились определенные новости по Apple. На их фоне, инвесторы стали проявлять беспокойства в отношении, безусловно, самой Apple, а также, вероятно, некоторых ее поставщиков и, возможно, некоторых компаний сектора информационных технологий в целом, – сказал директор подразделения NYSEfloor в O’NeilSecurities Кен Полкари. – Ситуация с Apple дает инвесторам повод вывести некоторое количество денег из технологических компаний, так как этот сектор продемонстрировал очень сильную динамику».

По итогам торгов вторника индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,03% и закрылся на отметке 24746,21 пункта. S&P 500 упал на 0,11% - до 2680,50 пункта. Nasdaq Composite понизился на 0,34% - до 6936,25 пункта. Во вторник большинство бирж были закрыты, в том числе в Европе и некоторых странах Азии. Объем торгов был низкий в связи с праздниками.

Падение рынка смягчил энергетический сектор, росту которого поспособствовало повышение цен на нефть, произошедшее на фоне взрыва нефтепровода в Ливии, а также добровольного снижения добычи ОПЕК и другими странами. В следующем году, однако, ситуация будет иной, считают в Chantico Global и отмечают ряд проблем, которые могут не позволить рынку избавиться от перенасыщенности.

По прогнозам МЭА, американские компании по добыче сланцевой нефти могут продолжить забирать себе долю рынка, и это будет отрицательно влиять на нефтяной рынок в целом. В Chantico Global считают, что для нефтяного рынка 2018 год будет поделен на два разных периода. На первое полугодие прогнозы Chantico Global довольно позитивные. Аналитики этой компании отмечают, что Саудовская Аравия продолжит подавать сигналы о своем намерении провести приватизацию части активов SaudiAramco, IPO которой ожидается в конце 2018 года. В этой связи, у Саудовской Аравии будет довольно сильная мотивация держать цены нефти наверху вплоть до осуществления этой сделки. Риск для такого сценария заключается в том, что Россия может прервать сотрудничество.

На второе полугодие Chantico Global отмечает несколько факторов, способных привести к падению нефтяных цен к концу 2018 года, скорее всего в коридор $58-61 за баррель по Brent. Во-первых, после сделки SaudiAramco, если она состоится, у Саудовской Аравии останется проблема с бюджетом. Сокращение нефтедобычи прожгло дыру в бюджете страны, у нее кончаются резервы. Ситуация с бюджетом Саудовской Аравии нестабильна, и эту проблему им придется решать, говорят в Chantico Global.

Во-вторых, хотя рост добычи сланцевой нефти в США демонстрирует признаки замедления, в 2018 году, при текущих ценах, у американских компаний по добыче сланцевой нефти будет высокая мотивация увеличивать свою долю рынка и финансировать бурение.

В 2018 году в Chantico Global не ожидают обвала нефтяных цен, так как спрос будет продолжать медленно расти в течение года и оказывать поддержку рынку. Прогноз Chantico Global таков, что по итогам 2018 года цены нефти продемонстрируют плоскую динамику, а целевой уровень Brent на конец года составляет $59 за баррель.