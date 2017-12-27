FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Ливийские новости взбодрили рынок нефти


Commodities / Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
После двух дней консолидации в довольно узких диапазонах цены на нефть все-таки нашли вариант для движения.

Триггером резкого роста стоимости черного золота стала информация о взрыве на нефтяном трубопроводе в Ливии. Новость носит второстепенный характер, последствия происшествия незначительны. Но фактор «тонкого» рынка и скучающие инвесторы сделали свое дело.

В результате баррель Brent поднимался к $66,54, максимуму с лета 2015 года. Позже котировки нефти начали коррекцию, сейчас баррель отступает на 0,5%, но цены остаются у пиков. 

Информация о взрыве касается трубопровода Waha Oil, который ведет к терминалу в порту Эс Сидер. Ливия, работая внутри соглашения ОПЕК, имеет специальное разрешение на наращивание добычи черного золота. Новости о подобном сбое не указывают на какие-то чрезвычайные сложности, но в очередной раз напоминают о сохранении в стране сложной политической ситуации и возможностях возникновения и усиления конфликтов. 

Сегодня рынок нефти будет искать точку опоры, но на слишком явный откат цен рассчитывать не стоит. Ближайшая цель снижения в рамках стабилизации для барреля Brent находится на уровне $66, далее $65,45. Нефть выглядит перекупленной и нуждается в коррекции, но на предновогоднем рынке вряд ли это возможно.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ