Ливийские новости взбодрили рынок нефти

Триггером резкого роста стоимости черного золота стала информация о взрыве на нефтяном трубопроводе в Ливии. Новость носит второстепенный характер, последствия происшествия незначительны. Но фактор «тонкого» рынка и скучающие инвесторы сделали свое дело.

В результате баррель Brent поднимался к $66,54, максимуму с лета 2015 года. Позже котировки нефти начали коррекцию, сейчас баррель отступает на 0,5%, но цены остаются у пиков.

Информация о взрыве касается трубопровода Waha Oil, который ведет к терминалу в порту Эс Сидер. Ливия, работая внутри соглашения ОПЕК, имеет специальное разрешение на наращивание добычи черного золота. Новости о подобном сбое не указывают на какие-то чрезвычайные сложности, но в очередной раз напоминают о сохранении в стране сложной политической ситуации и возможностях возникновения и усиления конфликтов.

Сегодня рынок нефти будет искать точку опоры, но на слишком явный откат цен рассчитывать не стоит. Ближайшая цель снижения в рамках стабилизации для барреля Brent находится на уровне $66, далее $65,45. Нефть выглядит перекупленной и нуждается в коррекции, но на предновогоднем рынке вряд ли это возможно.