Закрепление котировок Brent над отметкой $65,5 приближает "быков" к заветному уровню $69,50

До конца 2017 года остались считанные дни, и на данном этапе игроки пытаются оценить потенциальный эффект для экономики США от принятого закона по налоговой реформе. В свою очередь Трамп рассчитывает на дальнейшее сотрудничество и помощь демократов в разработке нового плана здравоохранения. Отмена Obamacare и налоговая реформа были основными предвыборными обещаниями Трампа.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 2,7%, закрывшись на отметке $66,80 на новостях о взрыве нефтепровода компании Waha Oil в Ливии. Однако стоит отметить, что данный инцидент привел к сокращению добычи всего лишь порядка 50 тысяч баррелей в сутки, что само по себе является мизерным ущербом по сравнению с теми же ураганами, которые в августе парализовали половину нефтедобывающей отрасли США.

На мой взгляд, в текущей ситуации основным драйвером роста "черного золота" стало завершение года, под которое игроки на повышение подтолкнули котировки выше технического уровня $65,80, что в свою очередь спровоцировало закрытие коротких позиций и приблизило быков к заветной цели, расположенной на отметке $69,50.

На данный момент локальными поддержками Brent выступают отметки $65,80 и $65,5, сопротивление расположено на $67.

Сегодня после окончания торгов будет опубликована статистика по запасам сырой нефти в США от API, которая определит динамику нефтяных котировок в четверг.

Индекс Мосбиржи вчера закрылся на отметке 2097,03п., потеряв 0,38%. В текущей ситуации основная поддержка расположена на уровне 2083п., проход которой может усилить продажи в район 2065п.-2050п. Локальным сопротивлением по-прежнему выступает отметка 2115п. и основным 2123п., закрепление над которым даст шанс индикатору на восстановление роста.

На данном этапе локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает отметка 115200п. и основной 114700п., проход которой снова может вернуть продажи в инструмент. Сопротивления расположены в районе 115750п.-116000п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии укрепился на 0,65%, закрывшись на отметке 57,62 за один американский доллар на фоне максимальных цен нефти марки Brent с лета 2015. В настоящий момент сопротивлением в паре рубль-доллар выступает уровень 58, локальная поддержка расположена на отметке 57,50, проход которой откроет дорогу к основным целям 57-56 рублей за одну единицу американской валюты.

Сегодня Минфин разместит ОФЗ на сумму порядка 35 млрд., что в свою очередь может послужить дополнительным драйвером укрепления национальной валюты.