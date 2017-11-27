Теханализ: "Лукойл"

Теханализ: "Сургутнефтегаз" SNGS

Бумага снижается после пика в районе 41 р. Летом 2017 г. цена дошла до сильной долгосрочной поддержки в зоне 24 – 25 р. Последовал отскок до 30 р. Он хорошо вписывается в наклонное сопротивление по локальным вершинам 2016 – 2017 гг. В декабре идет коррекция от этой линии. Пока ее удерживают на 27 р. Если быки смогут развернуть отскок от этого уровня и пройдут 30 р., то может развиться рост в район 35 р. Если 27 р. пробьют вниз, то бумага может снизиться к поддержке 24 – 25 р.

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В июне обновили локальный минимум в рамках долгосрочного снижения (см. выше). К ноябрю быки смогли вытянуть бумагу к проекции наклонного сопротивления. В тот момент это получилось чуть выше 30,5 р. Двухволновая коррекция пришла к зоне поддержки 26 – 27 р. В декабре цена отскакивает от верхней границы зоны. Медведи довольно быстро продавливают цену почти до стартового уровня. Если продажи продолжатся, то пройти зону 26 – 27 р. будет непросто. Растущее движение пока не просматривается.

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При приближении цены к зоне поддержки в районе 26 - 27 р. можно присматриваться к длинным позициям, открытие которых будет зависеть от характера торгов в этой зоне.

Торговая идея: "Лукойл" LKOH

Бумага вошла в боковик после ралли в конце октября – начале ноября. Обозначилась поддержка в районе 3290 р. До середины декабря локальные максимумы показывали повышательную тенденцию. Таким образом, получился расширяющийся треугольник. Во второй половине декабря цена снижалась и на прошлой неделе пришла к нижней границе фигуры. После отскока бумагу еще раз прижали к этой же поддержке. Если быки намерены не сдавать этот уровень, то цена может еще раз пойти на отскок. По крайней мере, предыдущая короткая консолидация разрешилась вверх. Вполне возможно, что этот сценарий повторится и в этот раз. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 3310 р.

2. Тейк-профит: зона 3390 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 3262 р.

4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется ниже уровня 3280 р.

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