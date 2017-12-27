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Мнения аналитиков

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В начале торгов вероятно углубление коррекции вниз по паре доллар-рубль


Рынки
Антон Манаев
Антон Манаев
начальник управления торговых операций ИФ "Олма"
 
Во вторник была отмечена некоторая коррекция вниз по высоколиквидным бумагам, при этом долларовый индекс РТС закрылся ростом.

В итоге, обыкновенные акции НЛМК (NLMK) подорожали на 1,5%, привилегированные акции Транснефти (TRNFP) – на 0,5%. В тоже время обыкновенные акции ИнтерРАО (IRAO) подешевели на 2,6%, Россети об. (RSTI) – на 1,9%, МТС об. (MTSS) – на 1,5%, АФК Система (AFKS) – на 3,3%. 

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, привилегированные акции ТГК-2 (TGKB) подорожали на 9,4%, Казаньоргсинтез об. и прив. (KZOS, KZOSP) – на 4,2% и 5,4% соответственно, Мечел об. (MTLR) – на  4,8%, МОЭСК об. (MSRS) и МКБ об. (CBOM) – на 2,9%, 

Фондовые индексы США в среднем немного снизились, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские биржи были закрыты , по азиатским индексам наблюдается разнонаправленная динамика. 

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС, но в динамике рублевых котировок  оно, по всей вероятности, будет компенсировано ослаблением доллара США. Торговая активность на российских биржах будет оставаться низкой.

На валютном рынке в начале торгов вероятно углубление коррекции вниз по паре доллар-рубль в рамках реакции на сравнительно резкий рост цены на нефть марки Brent накануне. 

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