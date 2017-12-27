Нефть подогрела рынок РФ, но сегодня он будет корректироваться вниз

Американские фондовые рынки еще полностью не «проснулись» после длинных выходных, биржевые индикаторы находятся вблизи значений, достигнутых ранее, и до конца года мы не ожидаем существенных изменений индексов.

Российский фондовый рынок немного подрос на фоне дорогой нефти, но сегодня он будет корректироваться вниз. Отметим, что сейчас внимание инвесторов переключилось на подготовку к празднованию Нового года, многие частные трейдеры продают акции и выводят деньги со счетов. Мы полагаем, что в среду индекс РТС упадет на 0,3-0,5%. Курсы доллара и евро вырастут до 57,7 и 68,6 руб. соответственно. На динамику торгов могут повлиять данные по доверию потребителей и незавершенным продажам недвижимости в США, которые выйдут в 18.00 мск.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Транснефти (пр.), а также НЛМК, цены которых пробивают локальные максимумы и до конца недели могут еще подрасти.