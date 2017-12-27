FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дня на дорогой нефти


Рынки / Валюта / Индексы
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ и рубль в начале торгового дня продолжат расти по инерции. Дорогая нефть (выше 66 долларов за баррель) будет оказывать поддержку стоимости российских активов.

 

Ожидается открытие рынка с умеренным повышением порядка 0,2-0,3% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2100-2105, ближайшими поддержками останутся уровни 2090 и 2080, а в качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2115 и 2140, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После умеренно позитивного старта торгов вероятны дальнейшие попытки повышения индекса Мосбиржи в район 2110-2115. В пользу подобного сценария говорит тот факт, что локальный рынок еще не успел в полной мере отыграть сильный вечерний взлет стоимости фьючерсов на нефть", - добавил он.

На валютном рынке в начале торгов вероятно углубление коррекции вниз по паре доллар-рубль в рамках реакции на сравнительно резкий рост цены на нефть марки Brent накануне, считает Антон Манаев из компании "Олма".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов снизились в пределах 0,35%, тон падению задавали акции корпорации Apple AAPL Inc. из-за прогнозов о проблемах с продажами iPhone X.

В понедельник тайваньская газета Economic Daily написала, что спрос на iPhone X в первом квартале 2018 года может оказаться ниже ожиданий экспертов на 40% - по данным издания, компания снизит прогноз продаж нового смартфона с планируемых первоначально 50 миллионов единиц до 30 миллионов.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 1%, японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, шанхайский SSE Composite снижался на 1%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 66,1 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,1880 доллара против 1,1862 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно по основным индексам на укреплении рубля. Индекс Мосбиржи к закрытию вторника снизился на 0,38% - до 2097,03 пункта, индекс РТС вырос на 0,09%, до 1144,97 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника снизился на 0,34 рубля - до 57,62 рубля, евро - на 0,5 рубля, до 68,37 рубля.

 

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ