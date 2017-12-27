Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дня на дорогой нефти

Ожидается открытие рынка с умеренным повышением порядка 0,2-0,3% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2100-2105, ближайшими поддержками останутся уровни 2090 и 2080, а в качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2115 и 2140, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После умеренно позитивного старта торгов вероятны дальнейшие попытки повышения индекса Мосбиржи в район 2110-2115. В пользу подобного сценария говорит тот факт, что локальный рынок еще не успел в полной мере отыграть сильный вечерний взлет стоимости фьючерсов на нефть", - добавил он.

На валютном рынке в начале торгов вероятно углубление коррекции вниз по паре доллар-рубль в рамках реакции на сравнительно резкий рост цены на нефть марки Brent накануне, считает Антон Манаев из компании "Олма".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов снизились в пределах 0,35%, тон падению задавали акции корпорации Apple AAPL Inc. из-за прогнозов о проблемах с продажами iPhone X.

В понедельник тайваньская газета Economic Daily написала, что спрос на iPhone X в первом квартале 2018 года может оказаться ниже ожиданий экспертов на 40% - по данным издания, компания снизит прогноз продаж нового смартфона с планируемых первоначально 50 миллионов единиц до 30 миллионов.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 1%, японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, шанхайский SSE Composite снижался на 1%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 66,1 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,1880 доллара против 1,1862 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно по основным индексам на укреплении рубля. Индекс Мосбиржи к закрытию вторника снизился на 0,38% - до 2097,03 пункта, индекс РТС вырос на 0,09%, до 1144,97 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника снизился на 0,34 рубля - до 57,62 рубля, евро - на 0,5 рубля, до 68,37 рубля.