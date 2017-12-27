ОФЗ: ралли в коротких бумагах продолжается

В этом смысле вчерашняя сессия не стала исключением. По итогам торгов выпуски сроком обращения менее четырех лет закрылись снижением доходностей на 2–4 бп. Лучше других смотрелся ОФЗ-26205 (YTM 6.92%), опустившийся в доходности на 7 бп. Среднесрочные облигации завершили день в целом без изменений, а длинные выросли в доходности 1–2 бп вследствие продолжающихся локальных продаж. В итоге спред на отрезке 2–10 лет расширился еще на 3 бп (до 58 бп), в очередной раз обновив максимум текущего года. Довольно активно торговались флоутеры, укрепившиеся еще на 0.1–0.2 пп. Индексируемый на инфляцию ОФЗ-52001 закрылся на уровнях понедельника, показатель вмененной инфляции не изменился. Сегодня на последнем в этом году аукционе Минфин предложит инвесторам два выпуска с фиксированным купоном (ОФЗ-26214 и ОФЗ-26222), сделав акцент на размещении более короткой бумаги (25 млрд руб. и 10 млрд руб. соответственно).