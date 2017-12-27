Экономика Украины: начало 2018 года будет непростым

Главной из них является недостаток внутренних поставок угля, что негативно скажется на промышленном производстве, а это, в свою очередь, окажет давление на экспорт. И хотя бюджет по-прежнему в хорошей форме, есть другие источники беспокойства, а именно: рост дефицита счета текущих операций и ускорение инфляции. Последний фактор вынудил Национальный банк Украины возобновить ужесточение денежно-кредитной политики.

Цели по инфляции не достигнуты

Рост цен стал серьезной проблемой для Нацбанка. В уходящем году украинский регулятор был вынужден дважды повысить целевой уровень по инфляции, а годовой ИПЦ в ноябре, составив 13,6%, существенно превысил прогноз на конец года в 12,2%. Мы полагаем, что к концу декабря годовая инфляция будет близка к 13,5%, а в следующем году составит 10%.

Дефицит счета текущих операций сохранится, гривна ослабнет

Мы полагаем, что внешнее финансовое положение Украины останется слабым, а сальдо внешней торговли - отрицательным (так как импорт будет расти быстрее экспорта). То же самое относится и к дефициту счета текущих операций, чему в значительной степени будут способствовать процентные платежи по реструктурированным еврооблигациям. Мы полагаем, что дефицит счета текущих операций по итогам 2017 года составит $4,4 млрд. (4,3% ВВП), а в следующем - $4,1 млрд. (4,1% ВВП). Высокая инфляция в стране и опережающий рост импорта по сравнению с экспортом будут способствовать дальнейшему ослаблению гривны.

Экономический рост в следующем году будет умеренным

Перебои с поставками угля и прочих энергоносителей с неподконтрольных официальному Киеву территорий негативно влияли на рост экономики в 2017 году. Кроме того, динамика выпуска в сельском хозяйстве стала отрицательной. Мы ожидаем, что по итогам текущего года ВВП Украины увеличится на 1,9%, а в следующем году темп роста чуть-чуть ускорится - до 2,2%. Статистика производства в промышленности и сельском хозяйстве в 2018 году должна улучшиться вследствие слабой базы сравнения текущего года. Потребление на внутреннем рынке, которое в последнее время было главной движущей силой экономического роста в стране, окажется под давлением из-за высокой инфляции и ослабления гривны.