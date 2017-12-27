FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Сильного движения на рынке США ждать не стоит - S&P 500 закроется на уровне 2681 п


Рынки
Вадим Меркулов
Вадим Меркулов
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Фондовые индексы США пробыли всю сессию вторника ниже уровней открытия и завершили день в небольшом минусе.

Индекс NASDAQ пострадал сильнее других на фоне падения курса акций Apple и ее поставщиков. Между тем скачок нефтяных цен поддержал рост энергетического сектора, а котировки ритейлеров двигались вверх благодаря данным о сильных результатах предрождественских распродаж. 

Tesla объявила о планах после выпуска спортивного джипа Model Y наладить производство пикапа на электрической тяге. Создание электропикапа усилит конкуренцию между Ford, General Motors и Tesla, поскольку последняя претендует на долю рынка обеих компаний. Судя по модели грузовика Semi, Tesla может превзойти старейшие компании США в создании любимых автомобилей американцев. Каждый пикап приносит Ford и GM приблизительно от $7 до $10 тыс. прибыли, так что для Tesla выпуск электромобиля этого класса может стать тем драйвером, который выведет компанию на безубыточность. 

За последние две торговые сессии — 22 и 26 декабря объем торгов на американской бирже сократился на 15%. Это неудивительно, поскольку многие компании предоставляют своим сотрудникам четырехдневный отпуск между Рождеством и Новым годом. Также часть трейдеров и инвесторов принципиально не переносят свои позиции на праздники, чтобы обезопасить себя от падения, подобного случившемуся в начале 2016 года из-за проблем в Китае. 

Отыгрываться будут отдельные новости (например, подробности о технических характеристиках электропикапа Tesla) и макроэкономическая статистика.

Сегодня выйдет декабрьский индекс потребительского доверия, который, как мы ожидаем, повысится по сравнению с уровнем прошлого месяца и достигнет 130 пунктов. Основанием для такого прогноза служат принятие налоговой реформы и результаты праздничных продаж ведущих ритейлеров. Однако сильного движения фондовых площадок на этой статистике ждать не стоит, и S&P 500 закроется на уровне 2681 пунктов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ