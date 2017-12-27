"Медведи" провели разведку боем с Apple наперевес

Акции мирового лидера по капитализации, да и вообще признанного лидера современной технологической цифровой революции стали активно продавать где-то в 15-00 мск после того, как поступили сообщения о том, что спрос на iPhone X в азиатских странах явно ниже ожидаемого. После этого пришла еще более конкретная информация, что продажи последнего Айфона составят вместо ожидаемых 50 млн. штук всего лишь 30 млн. Ну, а сверху эти негативные данные тут же «заполировали» сообщениями об исках пользователей Айфонами Apple, обратившихся в суд с претензиями о том, что компания своими действиями фактически спровоцировала их купить новые модели Айфонов вместо того, чтобы просто поменять батарею в своих старых гаджетах. Короче, как водится, беда не приходит одна.

Кроме того, поскольку Apple сотрудничает со многими компаниями, то он под шумок заодно стал тащить на дно и акции компаний - всех своих поставщиков. Больше всех здесь досталось Micron Technology (MU, -4,24%), потерявшей за вчерашние торги более 4% своей капитализации. Как катком, проехались биржевые медведи также по акциям компаний, выпускающих полупроводниковое оборудование Applied Materials (AMAT, -1,94%), KLA - Tencor (KLAC, -1,53%) и Lam Research (LRCX, -1,27%). Досталось также и другим компаниям, сотрудничающим с Apple - Intel (INTC, -1,33%), Broadcom (AVGO, -1,62%), Skyworks Solutions (SWKS,-1,93%) и Qorvo (QRVO, -2,64%).

Все это, конечно же, сказалось на технологическом индексе NASDAQ, который потерял больше своих старших собратьев - 0,34%. Потери же индексов Dow Jones и S&P500 были минимальными - в пределах 0,1%. Достигнуто это было, в основном, за счет хорошего спроса на акции сырьевых и прежде всего нефте- и газодобывающих компаний, которые в среднем выросли на 0,9%. Лучшими среди них были акции Chesapeake Energy (CHK), подорожавшие вчера почти на 4%.

После сообщения о росте розничных продаж в предпраздничный период вполне ожидаемо очень даже неплохо чувствовали себя акции ведущих ритейлеров. Прежде всего, это относится к акциям Macy’s (M, +4,60%) и Kohl’s (KSS, +5,98%). Однако и акции более крупных сетей, таких как Wal-Mart Stores (WMT, +0,97%) и Home Depot (HD, +1,19%), покупатели не обошли стороной.

Ожидания рынка 27 декабря

Европа стоит на нулевых отметках, азиатские рынки за исключением Китая находятся там же. Нефть чуть снижается, но все равно стоит на рекордных с 2015 года уровнях и сильно падать пока не собирается. Вот весь текущий фон - абсолютно спокойный и почти нейтральный. Так что ждать сегодня чего-то «остренького» не приходится. Это остренькое в виде снижения акций Apple и его сателлитов отыграли еще вчера, и два дня подряд - это будет уже явный перебор. Так что после вчерашнего небольшого снижения мы сегодня увидим такое же совершенно незначительное повышение. Никуда не идем и безыдейно стоим на месте. Ну, какие могут быть вопросы к Деду Морозу - Санкт Клаусу? Только один - а зима-то будет в конце концов?