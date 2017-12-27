До конца года курс рубля будет формироваться в коридоре 57-58 за доллар

Курс ранда также растет, однако это, скорее, представляет собой продолжение тенденции к укреплению, сформированной после выборов руководства правящей партии ЮАР. Укрепление бразильского реала также представляется в большей степени обеспеченным локальными факторами. Позиции мексиканского песо не изменились по сравнению с уровнем закрытия прошлой недели, турецкая лира незначительно ослабла при отсутствии значимых новостей.

Таким образом, укрепление рубля представляется обусловленным действиями локальных игроков в условиях низкой активности на финансовых рынках, а также относительно высокими ценами на нефть. До конца года курс рубля будет формироваться в коридоре 57-58 руб./долл., то есть несколько выше, чем можно было ожидать.