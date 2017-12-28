Цены на нефть почти достигли 2,5-летних максимумов, сложно ждать обвала на рынке РФ

На индексе ММВБ есть поддержка 2090-2100, на дневных графиках акций компаний «Роснефть» и «ВТБ» есть «бычьи расхождения». Динамику «лучше рынка» вчера показали акции ВТБ – в ноябре чистая прибыль банка по МСФО увеличилась на 5,3% (год от году). Конечно, по акциям ВТБ есть определенные риски – что в 2018 году продолжится стагнация банковской маржи, что возникнут трудности при объединении с ВТБ-24, что ЦБ слишком активно начнет бороться с образованием «пузыря» на ипотечном рынке... Но сейчас мы говорим исключительно о том, что понижающийся тренд в январе может смениться на повышающийся.

Фондовый рынок США мало изменился по итогам торгов среды. Рост технологического сектора компенсировал падение энергетических компаний и поспособствовал тому, чтобы главные биржевые индексы продемонстрировали практически плоскую динамику. Секторальный субиндекс S&P 500 Information Technology завершил торги повышением на 0,16%. Таким образом, закончился период падения индекса технологических компаний, продолжавшийся в течение пяти дней и ставший самым длинным периодом падения после апреля. Сильнее всех росту индекса поспособствовали акции Facebook (+0,93%) и Visa (+0,91%).

«На наш взгляд, рынок не ведет себя так, как это бывает во время перехода лидерства, так что, по нашему мнению, декабрьские метания – не больше, чем временное явление. В 2018 году лидерство вернется прежним секторам и сохранится на какое-то время, – говорит президент ICON Funds Крейг Каллаган. – Например, технологический сектор стал лидером роста, но мы не считаем, что он переоценен».

Индекс акций домостроительных компаний PHLX Housing Sector вырос по результатам торгов среды на 0,06%. Согласно опубликованным показателям за ноябрь, количество контрактов на покупку домов, ранее находившихся в собственности, выросло в ноябре. Это был еще один признак вероятного оживления на рынке жилья. Акции Tesla по итогам торгов продемонстрировали падение на 1,78%. Брокерская компания Key Banc понизила прогноз по производству автомобилей Model 3 в четвертом квартале до 5000 штук с 15000.

Среди экономических показателей по США, которые будут опубликованы сегодня, главной новостью будет недельный отчет по числу первичных обращений за пособиями по безработице. В последние несколько месяцев этот показатель находится около минимальных значений за всё время текущего поколения, за исключением нескольких случайных отклонений во время ураганов Харви и Ирма.

Выхода важных отчетов по прибыли от американских компаний в четверг не ожидается. Большинство аналитиков-стратегов придерживаются оптимистичных прогнозов на 2018 год и ожидают сильного роста фондового рынка, по данным The Street. «Что касается прогнозов на 2018 год, мы сохраняем бычий настрой», – сказал CEO Argus Research Джон Ид, отметив благоприятную обстановку для инвестирования в фондовый рынок, в том числе низкие процентные ставки и сильный рост прибыли компаний.