Доллар может повторно протестировать уровень 57,5 рубля

Так, на фоне данных Американского института нефти, рынок энергоносителей продолжил консолидироваться у максимумов за 2,5 года, в результате чего нефть марки Brent сохранила позиции в районе 66,5 доллара за баррель. Отметим, что по данным API запасы нефти в Штатах снизились на 6 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов выросли на 3,1 и 2,8 млн баррелей соответственно. По итогам торгов среды в США индексы Dow Jones и S&P500 прибавили порядка 0,1%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы растут в пределах 0,1%. На торгах в Азии вновь наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 теряет 0,5%, китайский Shanghai Composite растет на 0,7%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем перехода российского рынка в боковое движение у достигнутых уровней. Отсутствие идей для направленного движения приведет к появлению равновесия между продавцами и покупателями, что позволит индексу МосБиржи закрепиться выше 2100 пунктов. С открытия Европы ситуация вряд ли претерпит существенные изменения – скорее всего основные индексы Старого Света продолжат удерживать текущие позиции, чему будет способствовать отсутствие важной макроэкономической статистики. При этом с середины торгов рынок энергоносителей может предпринять попытку продолжения роста, в преддверии выхода официальных данных по запасам углеводородов в США, которые будут опубликованы в 19.00 мск. На ожидании снижения запасов нефть марки Brent может попытаться сделать еще один шаг к отметке 67 долларов за баррель, что поддержит наши акции во второй половине торгов и может позволить основным российским индексам закончить день на положительной территории.

На валютной секции Московской биржи в начале дня, несмотря на консолидацию на рынке энергоносителе, мы ожидаем попыток рубля отыграть часть потерь, понесенных днем ранее. Вполне возможно, что удержание рынком энергоносителей текущих позиций может стимулировать продажи иностранной валюты, в результате чего «медведи» вновь попытаются увести доллар в район 57,5 – 57,6 рубля. При этом с середины дня они могут получить дополнительную поддержку за счет возобновления роста цен на нефть. Динамику же рубля в рамках вечерней сессии определит статистика по запасам углеводородов от Минэнерго США. В случае если она подтвердит данные API о существенном снижении запасов нефти и не продемонстрирует сильного роста добычи, после закрытия основной сессии на нашем рынке нефть марки Brent может уйти выше 67 долларов, что приведет к тестированию парой USD/RUB поддержки на отметке 57,5 рубля.