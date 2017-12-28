Внешний фон вселяет надежду на позитивный старт торгов в РФ

По итогам 11-ти месяцев группа получила прибыль 98,8 млрд рублей, что почти совпадает с собственным прогнозом на весь год. «Газпром нефть» (+0,12%) получит рекордную прибыль по итогам года, что также позволит повысить дивиденды до рекордных объёмов. Об этом заявил генеральный директор компании А. Дюков в интервью «Россия 24». Бумаги «Аэрофлота» (-0,38%) не смогли воспользоваться позитивной статистикой. За 11 месяцев текущего года авиаперевозчик увеличил перевозку пассажиров на 15,9%. Однако результаты самой авиакомпании не столь впечатляющие – лишь 11,3% прироста. Впрочем, в ноябре показатель немного улучшился до 11,8%. Бумаги АФК «Система» просели на 6,77% на опасениях возобновления конфликта с «Роснефтью» (-0,37%), поскольку некоторые миноритарные акционеры «Системы» подали иски против «Роснефти». Между тем, МТС (-0,27%) перечислила системе замороженные ранее дивиденды в размере 16,5 млрд рублей. Кроме того, в лидерах роста и падения отметились: ап «Мечел» (+4,27%), «МРСК Центра» (+3,73%), ао «Мечел» (+3,23%), Polymetal (+3,15%), а также «Мосэнерго» (-2,48%), «Башнефть» (-2,2%), «Мостотрест» (-2,02%).

Основные события вновь проходили на валютном рынке. В первой половине дня рубль пытался активно укрепляться и даже достиг отметки 57,38 за доллар. Однако на экваторе сессии отечественная валюта почувствовала мощное давление неудачных аукционов ОФЗ. Минфин предлагал инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26214 с погашением в мае 2020 в объёме 25 млрд рублей и ОФЗ-ПД выпуска 26222 с погашением в октябре 2024 года в объёме 10 млрд рублей. На первом из них удалось реализовать бумаги лишь на 23,92 млрд рублей при общем спросе 32,049 млрд рублей и средневзвешенной доходности 6,9%. На втором аукционе удалось реализовать бумаги на 8,445 млрд рублей при спросе 15,643 млрд рублей и средневзвешенной доходности 7,3%. После того, как рынку стали известны итоги первого аукциона, рубль начали продавать. Кроме того, во второй половине дня заметно дешевела нефть. И, наконец, на рынок вернулись европейские участники, которые могли воспользоваться заметным укреплением рубля для фиксации прибыли. Росстат сообщил, что на неделе, завершившейся 25 декабря, инфляция составила 0,1%, а с начала года 2,5%.

Стоит отметить, что китайские новости о приостановке производства Jiangxi Copper позитивно сказались на котировках меди и никеля. Медь обновляет максимумы за три с половиной года. Никель торговался выше $12000 за тонну, что, вероятно, поможет акциям ГМК «Норникель» завершить год на позитивной ноте. Кроме того, дорожало золото на фоне общей слабости доллара и ожиданиях того, что налоговая реформа в США приведёт к разогреву инфляции. Однако резервы SPDR Gold Trust на текущей неделе не меняются. Пока золото теряет около четверти процента за месяц, но за год прибавляет 13%. Нефть также начала четверг с небольшого повышения. По данным API, коммерческие запасы нефти в США сократились за прошлую неделю на 6 млн бар. Ожидалось, что они сократятся лишь на 3,75 млн бар. С другой стороны, запасы бензина выросли на 3,1 млн бар., а дистиллятов – на 2,8 млн бар. Запасы на хранилище в Кушинге сократились за прошедшую неделю на 1,3 млн бар. К 9:00 (мск) мартовский Brent – $66,14 (+0,23%), WTI – $59,77 (+0,22%), золото – $1295,3 (+0,30%), медь – $7267,56 (+0,38%), никель – $12275 (+1,36%), палладий – $1056,45 (+0,01%).

Утро на российском рынке может быть позитивным. Рост цен на медь и никель и ожидания дальнейшего сокращения объёмов производства в КНР поддержат российских металлургов. У нефтяников также есть повод не падать, так как коррекция в нефти не получила продолжения. Рубль может возобновить своё укрепление вместе с прочими валютами, которые оказывают давление на доллар.