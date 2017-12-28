Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дня на нефти по $66

Ожидается открытие рынка с незначительным повышением порядка 0,2% по индексу Мосбиржи, около отметки 2110, ближайшими поддержками останутся уровни 2100 и 2090, а в качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2115 и 2140, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После слабо позитивного старта торгов вероятны дальнейшие попытки восхождения индекса Мосбиржи в район 2115-2120. В пользу подобного сценария говорит скорее благоприятное состояние внешнего фона", - добавил он.

Утренний умеренный рост нефтяных котировок может поддержать рубль в начале торгов, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара - 57,2-58,3 рубля, для европейской валюты - 68-69,4 рубля, оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов повысились в пределах 0,11% на фоне корпоративных новостей и внутренней макроэкономической статистики.

В частности, General Electric (GE) объявил, что увеличивает свою долю в шведской компании Arcam AB, специализирующейся на производстве оборудования для 3D-печати, примерно до 95%.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,8%, японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, шанхайский SSE Composite вырос на 0,6%. Фьючерсы на фондовые индексы США повышались в пределах 0,1%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 66 долларов за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,1930 доллара против 1,1894 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ в среду умеренно вырос на средних объемах торгов. Индекс Мосбиржи к закрытию среды вырос на 0,44% - до 2106,17 пункта, индекс РТС – на 0,34%, до 1148,92 пункта. Объем торгов превысил 26,5 миллиарда рублей.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 0,13 рубля - до 57,75 рубля, евро - на 0,31 рубля, до 68,68 руля.