Потенциал дальнейшего укрепления рубля от текущих уровней представляется ограниченным

С начала среды доллар в паре с евро подешевел с отметки 1.1860 до 1.1936.

Вчера вечером в США выходила статистика по индексу доверия потребителей, которая оказалась немного хуже ожиданий (11 пункта вместо ожидавшихся 128), однако данный показатель обычно не оказывает значимого влияния на рынок. Скорее за ослаблением доллара стоит процесс ребалансировки портфелей в пользу вложений в активы, номинированные в евро, или закрытие долларовых позиций инвесторов, рассчитывавших на рост «американца» к концу года.

Сегодня стоит ожидать вечерних данных по количеству заявок на получение пособий по безработице, отражающих ситуацию с занятостью в США.

Краткосрочные ориентиры по паре EURUSD 1.19-1.20. Напомним, что уровень 1.20 довольно болезненно воспринимался ЕЦБ в течение года. После достижения данных отметок, как правило, следовали словесные интервенции со стороны представителей ЕЦБ, не позволявшие евро закрепиться выше 1.20.

Укрепление рубля приостановилось

Как и прочие валюты развивающихся стран, рубль чувствует себя весьма комфортно на фоне слабеющего доллара. Из локальных факторов — вчера состоялся последний в этом году аукцион Минфина по размещению ОФЗ. Сегодня завершается период налоговых выплат: компании рассчитываются по налогу на прибыль. На смену данным локальным факторам, способствовавшим укреплению рубля в последние дни, пришли закрепившиеся выше 66 долларов за баррель цены на нефть, а также слабость доллара на международных площадках. Потенциал дальнейшего укрепления от текущих уровней представляется ограниченным. Краткосрочные ориентиры по паре USDRUB 57.2-58.