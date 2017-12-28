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Мнения аналитиков

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На хорошей статистике S&P500 покажет позитивное движение и закроется на 2685 п


Рынки
Вадим Меркулов
Вадим Меркулов
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Фондовые индексы США завершили торги 27 декабря в небольшом плюсе (S&P500: +0,08%), сумев прервать двухдневное снижение.

В основном это произошло благодаря росту в технологическом секторе, компенсировавшему снижение в акциях энергетических компаний. Однако это произошло на фоне пониженной торговой активности за две сессии до конца года.  

Курс доллара к евро опустился на 0,27%, до 1,1896. Это обусловлено усилением оптимизма инвесторов в отношении перспектив европейской экономики. 

Энергетический рынок в последние две недели активно движется вверх на фоне дорожающей нефти. Это хорошо заметно по ETF на энергетический сектор (XLE), который сначала декабря прибавил в цене 4,38%. Ожидаем, что этот сектор и в особенности его нефтегазовый сегмент покажет хорошую динамику не только в последние дни перед наступлением нового года, но и в его первые несколько месяцев. Наша целевая цена по данному активу — $75 за акцию до конца января, но, учитывая стабильное сокращение запасов, усиление спроса и его балансировку с предложением, можно смело рассчитывать на то, что котировки продвинутся и до $80. 

Падение объемов торгов продолжилось: накануне их оборот сократился на 45%, но волатильность также остается на исторически низком уровне, вчера на закрытии она составляла 10,47 пункта. Это говорит о том, что те инвесторы, которые остаются на рынке, верят в стабильность к завершению  этого года и на начало следующего.

Сегодня выходит много важной макроэкономической статистики. В 16:30 мск будут опубликованы данные по торговому балансу, ожидается, что дефицит упадет до $67,5 млрд. Примерно на таком же уровне показатель был на конец октября, поэтому заметной позитивной динамики он не продемонстрирует. Количество заявок на пособие по безработице останется на уровне прошлой недели и составит 245 тыс. 

Отчет по запасам нефти, который увидит свет в 19:00 мск, порадует инвесторов: за прошедшую неделю показатель сократится на 5 млн баррелей, поэтому мы увидим положительную динамику в ценах на черное золото к середине торгового дня. S&P 500 закроется около 2685 пунктов, немного повысившись на фоне хороших статданных.

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