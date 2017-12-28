Нефть и нефтегаз: по разные стороны полос

Основным драйвером роста Brent до $54–58 за баррель стало соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи. Однако удержать достигнутые уровни и тем более продолжить восходящую динамику в начале года у рынка энергоносителей не вышло: он столкнулся сразу с несколькими препятствиями. Прежде всего отмечу, что активизировалась добыча в США. В середине 2016 года были пройдены минимумы по буровой активности и объемам добычи, после чего этот показатель двинулся вверх и продолжающееся наращивание предложения со стороны сланцевых компаний давило на рынок.

Также игроков смущало два обстоятельства, связанных со сделкой ОПЕК+. Короткий срок, на который первоначально было заключено соглашение об ограничении добычи, не давал надежд на существенное сокращение мировых запасов углеводородного сырья, да и качество исполнения некоторыми странами взятых на себя обязательств в рамках ОПЕК+ оставляло желать лучшего. Более того, продление соглашения еще на девять месяцев, до марта 2018-го, на фоне не слишком ответственного отношения к договоренностям некоторых участников и отсутствия рычагов давления на них со стороны ОПЕК+, не смогло существенно повлиять на ситуацию. Под влиянием этих факторов к середине года нефть скорректировалась в район $45.

Однако в дальнейшем ситуация начала меняться к лучшему. Приверженность сокращению добычи со стороны России и Саудовской Аравии — основных экспортеров нефти в рамках ОПЕК+, а также приведение остальными странами, подписавшими договоренность об ограничении добычи, объемов производства в рамки обязательств, вернули позитив на рынок углеводородного сырья. Вдобавок уже с сентября пошли разговоры о возможности дальнейшего продления данного соглашения на срок от шести до девяти месяцев, по итогам которых в конце ноября соглашение было решено оставить в силе до конца 2018 года, что поддержало «быков». В результате к концу года Brent поднялась выше $60 за баррель.

Однако нашему нефтегазовому сектору это не помогло. Несмотря удорожание Brent во второй половине года на 14% и выход рынка энергоносителей на максимумы более чем за два с половиной года, по итогам 2017-го индекс ММВБ нефть и газ упал на 10%. Особенно активно вниз его тянули основные представители сектора — Газпром и Роснефть, чьи котировки за год потеряли 15% и 26% соответственно. На газовую госмонополию большую часть года давили секционные новости.

Наиболее серьезное давление на эти бумаги оказала неопределенность с трубопроводными проектами компании, грозящая ограничить его поставки. В частности, шла речь о влиянии нового пакета санкций на реализацию проекта «Северный поток-2», который должен стать важной артерией транспортировки газа в Европу. И лишь во второй половине года, когда рынок уже выработал некоторый иммунитет к санкциям, а реализация «Северного потока-2» продолжилась полным ходом, покупатели вернулись в акции Газпрома, что позволило ему компенсировать часть потерь, понесенных в первой половине года.

Бумаги же Роснефти после бурного роста в 2016-м, вызванного, в частности, приватизацией, в течение всего нынешнего года снижались. Акциям не хватило драйверов роста: достаточно высокий спрос на них был аккумулирован в рамках предыдущего года, благодаря продаже пакета акций компании и приватизацией Башнефти. В начале текущего года в бумагах Роснефти прошла волна фиксации прибыли. А вот идей для роста не нашлось. Даже позитивная динамика в ценах на углеводородное сырье так и не стала стимулом к покупкам в акциях Роснефти. В результате к концу года они отступили к уровням марта 2016-го. Также динамику хуже отраслевого индекса показали бумаги Сургутнефтегаза, потерявшие порядка 11%.

В результате можно констатировать, что в уходящем году акции лидеров нашего нефтегазового сектора не смогли в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой рынка энергоносителей, оказавшись с ним по разные стороны от уровней окончания 2016-го. Отметим, что многие наши компании остаются существенно недооцененными по отношению к своим западным аналогам, поэтому мы не исключаем, что часть потенциала их роста может быть реализована в новом году.