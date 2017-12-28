Рубль завершает год без потрясений

Российская валюта обновила максимумы с 20-х чисел октября (против доллара) и с начала ноября – к евро.

Дорогая нефть и общая слабость американской валюты на форекс (особенно к валютам развивающихся рынков) оказывали поддержку рублю. Словесные интервенции высокопоставленных чиновников также поддерживали валюту РФ.

В итоге доллар по итогам недели вечером в четверг снижался на 80 копеек, а евро - на 50 копеек. Всего же за год рубль немного (около 6%) вырос к доллару и примерно на столько же снизился к евро.

Рубль сохраняет позиции перед праздниками

Рубль в начале недели сразу пошел в уверенную атаку против основных резервных валют и обновлял многонедельные максимумы, используя рождественское затишье на западных рынках. Наступление пика налоговых платежей декабря поддерживало спрос на рублевую ликвидность.

Словесные интервенции высокопоставленных чиновников также оказывали поддержку валюте РФ в отсутствие внешних сигналов. Так, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил об уверенности, что разговоры о распространении санкций на госдолг РФ так и останутся разговорами. При этом Минфин России не ждет быстрого выхода иностранных инвесторов из российских бумаг даже в случае распространения санкций США на госдолг РФ.

Инфляция в РФ по итогам 2017 года составит 2,5-2,6%, оценил он. Это сохранит carry trade в пользу рубля, поскольку реальная ставка (ключевая ставка ЦБ за вычетом инфляции – более 5 процентных пунктов) останется на высоком уровне.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что курс рубля становится более стабильным, в том числе, благодаря низкой инфляции в РФ. При этом низкая инфляция в России повышает привлекательность рублевых активов и не тормозит экономический рост - ВВП в следующем году продолжит расти, полагает она.

Ситуация в промышленности РФ в декабре будет лучше, чем в ноябре, на это указывает ряд факторов, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Однако несколько торговых сессий роста рубля требовали передышки, поскольку за этот период доллар ослабел более чем на 1,3 рубля, евро – на 1,4 рубля. коррекция назрела.

При этом глава Минфина РФ Антон Силуанов напомнил про интерес его ведомства к валюте, что подтолкнуло рубль к коррекции вниз. Объем покупок валюты Минфином РФ на внутреннем рынке составит в 2018 году 2 триллиона рублей при среднегодовой цене нефти 54-55 долларов за баррель и 2,8 триллиона рублей при нефти по 60 долларов. В 2017 году объем покупок валюты составит 829,174 миллиарда рублей (около 14 миллиардов долларов).

Давление на российскую валюту оказали и слабые результаты ожидаемо невыгодного последнего в этом году аукциона Минфина. При этом программа государственных внутренних заимствований РФ на 2017 год исполнена практически на 100%. Непривлеченный остаток средств составил 53,5 миллиона рублей, что также оставило небольшой осадок.

Прогнозы

В конце года рынок нефти пытается зацепиться за отметку 66 долларов за баррель сорта Brent. "Черное золото" достигло максимума с 11 июня 2015 года на фоне сообщений о взрыве на нефтепроводе в Ливии, ведущем к порту Эс-Сидр.

Игроки рынка также следят за ситуацией вокруг трубопровода Forties в Северном море, который был закрыт на ремонт 11 декабря в связи с поломкой. На этой неделе Forties стал работать на половину своей мощности после проведения ремонтных работ. Сейчас также проводятся испытания трубы под давлением. Ожидается, что трубопровод и терминал Kinneil постепенно вернутся к нормальной мощности в начале 2018 года.

Пока же нефть дорога, и рубль завершает год около многонедельных максимумов, что сулит ему рост по итогам года примерно на 6% к доллару. Впрочем, евро на фоне роста за год с уровней примерно в 1,05 доллара до текущих 1,19 смог вырасти по итогам года и к рублю – также примерно на 6%. Бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) при этом почти не изменилась в цене.

Скорее всего, начало следующего года для рубля также будет спокойным – без особых потрясений на фоне дорогой нефти.