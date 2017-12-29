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Мнения аналитиков

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На открытии Московской биржи рублю ничего не угрожает


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В четверг, 28 декабря, торги по рублю завершились ростом.

Он подорожал к доллару 0,42%, до 57,50 руб., к евро – на 05%, до 68,68 руб. Против евро успехи были меньше, так как единая валюта укреплялась на мировом рынке.  

Рубль начал нас удивлять с католического Рождества. Как только зарубежные трейдеры ушли на новогодние каникулы, рубль перешел в наступление по всем фронтам. К концу года он хочет выжать по максимуму прибыль. В последние дни его настроение переменчиво и не поддается логическому объяснению. 

В четверг на фоне общего ослабления американской валюты и снижения нефтяных котировок курс доллара вернулся к уровню 57,39 руб., курс евро – 68,45 руб.  Скорее всего, положительный эффект вызвала связка слабого доллара и дорожающих российских облигаций (ОФЗ). А высокие цены на нефть создали комфортный фон для покупателей. 

Ценовой индекс государственных облигаций RGBI вырос до уровня 141,44 пунктов. Значение индекса приблизилось к майскому максимуму 2013 года 141,65. Очень интересно понаблюдать за поведением зарубежных инвесторов при достижении индекса 141,65. 

Сегодня, 29 декабря, последний торговый день в 2017 году. Рубль закрывает его в плюсе. За счет высокого спроса на ОФЗ и ралли по нефти, он сумел противостоять спекулянтам, ставившим против него.  

На открытии Московской биржи рублю ничего не угрожает. На торгах в Азии цена на Brent выросла на 0,61%, до $66,56. Технически курс доллара может уйти ниже 57,38 руб. Пара евро/рубль, скорее всего, сохранит боковое движение в диапазоне 68,12 – 68,90 руб.

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