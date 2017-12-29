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Проход отметки 57,40 может укрепить рубль к 57-56 за доллар


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
Американские индексы по итогам прошедшей торговой сессии подросли в пределах 0,2%, в то время как их европейские коллеги продемонстрировали снижение порядка 0,5%.

В преддверии Нового года торги проходят на низких оборотах на безыдейном рынке, так как многие игроки все еще не вернулись на фондовые площадки после празднования Рождества. Однако уже сейчас инвесторы беспокоятся насчет результатов налоговой реформы, которые могут привести к более быстрому сворачиванию стимулирующих мер и повышению процентных ставок мировыми центробанками.

Нефтяные котировки в четверг прибавили 0,33%, закрывшись на отметке $66,62 на фоне данных от Минэнерго США. Так, за прошедшую неделю коммерческие запасы сырой нефти в стране снизились на 4,6 млн.б.с., при ожидании снижения экспертами на 3,75 млн.б.с.

В свою очередь на ход торгов оказывала влияние информация о досрочном восстановлении работы трубопровода Forties, однако, как я отмечал ранее, основной поддержкой и драйвером для Brent сейчас служит близость экспирации фьючерсных контрактов на "черное золото", которая пройдет в начале следующей недели.

В текущей ситуации Brent консолидируется в диапазоне $66-$67, где пробой сопротивления откроет дорогу к уровню $69,50.

Сегодня рынки будут ждать статистику от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, где по ее результатам рынки будут определять вектор движения нефтяных котировок на старте торгов в понедельник.

Индекс Мосбиржи вчера закрылся на отметке 2102,89п., потеряв 0,16%. В текущей ситуации индикатор продолжает консолидацию в рамках диапазона 2083п.-2110п., выход за границы которого даст ход инструменту 30-50 пунктов по направлению движения.

На данный момент локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает отметка 115000п.и основной 114500п. Сопротивление расположено на уровне 116000п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии укрепился на 0,25%, закрывшись на отметке 57,50 за один доллар США на фоне подросших нефтяных котировок и теряющей свои позиции американской валюты по отношению к своим мировым коллегам. На данном этапе сопротивлением в паре рубль-доллар по-прежнему выступает уровень 58, локальная поддержка расположена на отметке 57,40, проход которой может укрепить национальную валюту к отметкам 57-56.

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