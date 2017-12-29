Индекс Мосбиржи в начале торгов вырастет на 0,1-0,2%

Ближайшими поддержками останутся уровни 2100, 2090 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2115, 2140 п.

После умеренно позитивного старта торгов наиболее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние безыдейного бокового движения. Торговые обороты на локальном рынке в последний торговый день уходящего года, скорее всего, будут невысоки.

Выхода ключевой иностранной макроэкономической статистики сегодня не запланировано. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных контрактов.

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0,16%) и РТС (+0,14%) завершили торги с незначительным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Обороты торгов на локальном рынке перед приближающимся новогодним праздником оказались пониженными. Рублевый индекс ММВБ большую часть дня неспешно сползал к ближайшему уровню поддержки, расположенному в районе 2090 п. После умеренно позитивного открытия рынка акций в США он развернулся вверх и почти полностью отыграл свои внутридневные потери.

В целом вчерашнее движение индексов МосБиржи и РТС можно охарактеризовать как консолидацию в границах сравнительно узких диапазонов под влиянием неоднозначного внешнего фона. Стоит отметить, что рублевый индекс МосБиржи практически не изменил своего значения за 6 последних торговых дней. Ближайшей точкой притяжения для него остается значимый «круглый» уровень 2100 п.

Подводя итоги уходящего года можно констатировать, что индекс МосБиржи за указанный период потерял 5,8%. В то же время индекс РТС с конца прошлого года почти не изменил своего значения, понизившись на 0,15%.

Добавим, что фьючерсы на нефть сорта Brent завершают календарный год недалеко от своего долгосрочного максимума, несколько ниже уровня $67 за баррель. Этот позитивный фактор окажет соответствующую поддержку локальному рынку в начале января. Наиболее значимым фактором риска для российских фондовых индексов по-прежнему остается угроза ужесточения экономических и политических санкций со стороны США.

К завершению вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние контанго величиной в 3,4 п., или 0,3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно слабее рынка выглядели недавние лидеры прироста: Сбербанк-ао (SBER RM, -1,22%), ВТБ (VTBR RM, -1,03%). Представители финансового сектора отступили от своих краткосрочных максимумов, нивелировав состоявшийся накануне прирост. Напомним, что в минувшую среду указанные бумаги пользовались повышенным спросом в связи публикацией позитивной финансовой отчетности группы ВТБ по МСФО за ноябрь и 11 месяцев 2017 года.

Акции АФК Система (AFKS RM, -2,42%) продолжают демонстрировать повышенную волатильность на фоне важных корпоративных новостей. Недавний оптимизм инвесторов и спекулянтов, связанный с завершением судебного противостояния эмитента с компаниями «Роснефть» и «Башнефть», уступает место более взвешенному финансовому расчету. По условиям мирового соглашения АФК Система выплатит 100 млрд руб. в пользу «Башнефти» до конца первого квартала 2018 года. Для сравнения, чистая прибыль компании АФК Система по МСФО за 2016 год составила 9,16 млрд руб., а за 2015 год – 46,4 млрд руб. Таким образом, величина «отступных», связанных с урегулированием претензий «Роснефти», окажется сопоставима с чистой прибылью ответчика за несколько лет.

Заметно слабее рынка также закрылись бумаги Роснефть (ROSN RM, -1,90%), Татнефть-ао (TATN RM, -0.92%), Башнефть-ап (BANEP RM, -1,12%), Газпром нефть (SIBN RM, -1,78%). Как мы видим, держатели акций нефтегазовых компаний предпочли сократить свои позиции в указанных бумагах под конец года.

Заметным внутридневным приростом на фоне падающего рынка выделились бумаги Россети-ао (RSTI RM, +2,35%), Россети-ап (RSTIP RM, +4,83%). Информационным поводом для наметившегося в них отскока от среднесрочных минимумов стало известие об утверждении новой дивидендной политики эмитента. Теперь электросетевая компания будет выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли по РСБУ или по МСФО, исходя из большего показателя.

Таким образом, недавняя инициатива главы компании «Россети» Павла Ливинского, предложившего освободить ее от выплаты дивидендов с целью уменьшения тарифов для конечных потребителей, не получила дальнейшего развития.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение в пределах 0,15%. Контракты на нефть сорта Light подорожали на 0,8%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 понизился на 0,1%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное.