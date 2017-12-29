У российского рынка не хватит сил, чтобы закрыть минус с начала года

Объёмы торгов на основной секции Московской биржи едва перевалили через 18 млрд по итогам дня. Между тем, индексы закрылись разнонаправленно из-за укрепления рубля, которое также оказывало влияние и на рублёвые акции экспортёров: «Газпром» (-0,35%), «Роснефть» (-1,9%), «НОВАТЭК» (-0,52%), НЛМК (-0,84%), «Северсталь» (-0,03%). Бумаги ГМК «Норникель» (+0,69%) позитивно реагировали на рост котировок меди и никеля. За год данные металлы показали существенный рост. Впрочем, стоит отметить наиболее негативную динамику по бумагам компаний, которых могут коснуться возможные новые ограничения США. Поэтому желание инвесторов уйти без бумаг на январские праздники вполне объяснимо. Привилегированные бумаги «Транснефти» снизились на 2,46%, хотя компания заявила о возможном сокращении инвестиционной программы в 2018 году на 30%. Впрочем, «Транснефть» также заключила мировое соглашение со Сбербанком по урегулированию претензий по сделке с валютными опционами, которая была заключена в декабре 2013 года.

Бумаги «Россетей» (+2,35%) пользовались спросом на фоне утверждения новой дивидендной политики, согласно которой компания будет выплачивать до 50% от большей прибыли по РСБУ или МСФО. Акции «Аэрофлота» (+0,36%) позитивно отреагировали на статистику, показавшую рост авиаперевозки пассажиров российскими авиаперевозчиками в ноябре на 16,1%. На международных авиалиниях рост перевозки составил 21,3%. Кроме того, руководство «Аэрофлота» заявляет о том, что за весь 2017 год группа компаний «Аэрофлот» перевезла более 50 млн пассажиров, в том числе 33 млн самой титульной компанией. Глава «Аэрофлота» В. Савельев на встрече с президентом РФ сообщил, что прибыль «Победы» ожидается на уровне 3,5 млрд рублей, половина из которой будет выплачена в качестве дивидендов. Кроме того, в лидерах роста и падения отметились: «Аптеки 36и6» (+4,05%), «М.Видео» (+3,68%), ТГК-1 (+2,08%), «Дикси» (+1,85%), а также «Система» (-2,42%), «Газпром нефть» (-1,71%), «ФосАгро» (-1,48%).

Рубль воспользовался общей слабостью американского доллара на глобальном рынке. К вечеру четверга фьючерс на индекс доллара слабел почти на 0,4% до 92,30. Коллеги по сырьевому цеху также укреплялись против американской валюты от 0,2% в NZD до 0,5% в CAD. Также стоит отметить, что в четверг осуществлялись финальные налоговые платежи текущего года. К вечеру четверга нефть смогла ликвидировать свои утренние потери и также обеспечила рубль основанием для укрепления. В самом деле, рублёвая цена барреля Brent достигла уже 3835 рублей. В остальном, на валютном рынке также наблюдается снижение активности.

На сырьевом рынке год завершается на мажорной ноте. Медь прибавила более 30%, а никель подорожал более чем на 20%. Данные металлы пользуются спросом на фоне ожиданий роста потребления со стороны производства электромобилей. Самое интересное, что золото также показало рост почти на 12%. Нефть Brent за год прибавила 16% в своей стоимости. Кстати, накануне вышел свежий отчёт Минэнерго США, который показал, что на предрождественской неделе объёмы добычи нефти в США сократились на 35 тыс. бар. до 9,754 млн бар. в сутки. Коммерческие запасы нефти в США сократились на предрождественской неделе на 4,6 млн бар. до 431,9 млн бар. Запасы бензина выросли на 0,6 млн бар., а дистиллятов – на 1,1 млн бар. Импорт сырой нефти вырос на 159 тыс. бар. до 8,0 млн бар. ежедневных поставок. И, наконец, средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,6 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или +3,5% за год, 9,2 млн бар. бензина в сутки, или +2,0% за год, а также 4,1 млн бар. дистиллятов в сутки, или +0,7% за год.

В уходящем году осталось совсем немного важных событий. Вряд ли рынки покажут какую-то внятную динамику. Соответственно, DAX 30 может закрыть год приростом на 14%, а FTSE 100 показать рост на 7%. У российского рынка не хватит сил, чтобы закрыть минус с начала года, но есть хотя бы надежда на завершения пятницы в небольшом плюсе на фоне закрытия недельных коротких позиций.