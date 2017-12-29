Рынок акций РФ и рубль вырастут вслед за нефтью в последний рабочий день года

Положительный внешний фон утра пятницы позволит торгам на Московской бирже открыться с легким повышением, полагает Анна Бодрова из "Альпари". Однако никаких серьезных движений уже не будет - рынок уходит на каникулы, также замечает она. Сессия пятницы для индекса Мосбиржи пройдет в диапазоне 2090-2107 пунктов, прогнозирует аналитик.

"Мы ожидаем открытия рынка с незначительным повышением порядка 0,1-0,2% по индексу Мосбиржи, около отметки 2105 пунктов. Ближайшими поддержками останутся уровни 2100, 2090 пунктов. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2115, 2140 пунктов", - ожидает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

Открытие российского рынка акций в пятницу ожидается в районе психологической отметки 2100 пунктов по индексу Мосбиржи, прогнозирует Олег Шагов из компании "Солид". Аналитик предполагает увидеть продолжение колебаний этого фондового индикатора вблизи достигнутых уровней, но с попытками предновогоднего роста при пониженной активности участников рынка.

ВАЛЮТА

Торги рублем в пятницу на Московской бирже откроются вероятным продолжением укрепления в парах с иностранными валютами, считает Бодрова. "Курс доллара проведет эту пятницу в диапазоне 57,35-57,75 рубля. Вероятные границы движения пары евро-рубль на сегодня составляют 68,40-68,95 рубля", - говорит она.

На данном этапе сопротивлением в паре рубль-доллар по-прежнему выступает уровень 58 рублей, локальная поддержка расположена на отметке 57,4 рубля, проход которой может укрепить национальную валюту к отметкам 57-56 рублей, считает Сергей Дроздов из "Финама".

"На валютной секции Московской биржи в начале торгов мы ожидаем попыток дальнейшего укрепления рубля. Так, доллар уже в начале дня может вновь попытаться пробить поддержку, расположенную на уровне 57,5 рубля. Однако сил на ее преодоление у "медведей" может не хватить, что также будет связано с низкой активностью игроков", - комментирует Богдан Зварич из компании "Фридом Финанс".

"И даже в случае продолжения роста цен на нефть наиболее вероятен переход американской валюты в консолидацию в районе поддержки", - добавляет он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные биржевые индексы Европы в четверг завершили торги преимущественно в минусе в преддверии новогодних праздников.

Фьючерсы на американские индексы растут в пятницу утром в пределах 0,15%. Азиатские биржи торгуются разнонаправленно: гонконгский Hang Seng Index растет на 0,25%, шанхайский SSE Composite - на 0,07%, австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,36%, японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 0,08%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 66,58 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,63% к предыдущим торгам).

Курс евро торговался на уровне 1,1949 доллара против 1,1939 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ в четверг закрылся разнонаправленно по основным индексам на фоне укрепления рубля к доллару, при низких объемах торгов.

Индекс Мосбиржи к закрытию четверга снизился на 0,16%, до 2102,89 пункта, индекс РТС вырос на 0,14%, до 1150,58 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга понизился на 24 копейки, до 57,50 рубля, евро - на 3 копейки, до 68,65 рубля, следует из данных Московской биржи.