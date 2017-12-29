Предстоящий год будет интересным и продуктивным

В последний торговый день активность упала даже ниже, чем в понедельник, когда в мире праздновали Рождество. За прошедший год нефть марки Brent подорожала на 16%, а вот индекс Мосбиржи упал почти на 6,5%. Индекс РТС рискует закрыть год с потерей около 0,5%. Рубль за этот период укрепился относительно доллара на 6,3%, а вот против евро ослаб на 7%. Из наиболее ликвидных акций можно выделить Сбербанк, который увеличил свою капитализацию на 31,5%. За этот период «Роснефть» подешевела на 27%, а «Газпром» снизился на 15,5%. «ВТБ» потерял более 36% своей капитализации. Бумаги «Магнита» упали более чем на 41%. Конечно, не обошлось и без историй роста. Например, акции «ММК» поднялись более чем на 27%, а «НЛМК» подросли почти на 30%.

Впрочем, обратимся к международным рынкам. На треть подорожали алюминий и медь, никель вырос в цене более чем на 20%. Спрос на эти металлы связан с растущей убеждённостью повышенного потребления при производстве электромобилей. В самом деле, в текущем году даже началась раскрутка литий-никелевых батарей для электромобилей. Золото, которое традиционно страдает из-за повышения ставки ФРС, смогло подорожать на 12%.

Однако чемпионом среди драгоценных металлов является палладий, который вырос в цене на 55%. Повышенный интерес к металлу связан с дизельными скандалами. С одной стороны, производителям может потребоваться больше металла для улучшения эффективности катализаторов, но также на рынке склонялись к мнению, что падение интереса к дизельным автомобилям приведёт к росту спроса на бензиновый транспорт, где применяется палладий.

Впрочем, есть и другие идеи на рынке, связанные с истощением ещё советских запасов в РФ, а также падением производства в мире. Однако не стоит сбрасывать со счетов и платину, которая отметилась незначительным повышением. Дело в том, что металл оказался дешевле палладия, поэтому производители уже начинают использовать его также в катализаторах для бензиновых двигателей.

Более негативная ситуация с зерновыми, которые подешевели за прошедший год из-за хорошего урожая в мире. Кофе дешевеет на 20% благодаря благоприятной погоде и сильному урожаю во Вьетнаме. Пшеница, в отличие от кукурузы и сои, может завершить год ростом на 5%. Позитивная динамика связана с потерями в США и Австралии. Как тут не вспомнить первое место РФ по объёмам экспорта пшеницы на мировой рынок.

Арматурная сталь на Шанхайской фьючерсной бирже подорожала в текущем году почти на 45% из-за усилий китайских властей по улучшению экологической обстановки. За год были закрыты неэффективные производственные мощности на десятки миллионов тонн стали. СПГ в течение года находился под сильным давлением, но, начиная с июня, на дальнем востоке поставки подорожали почти вдвое на фоне выведения угля из топливного баланса КНР. Кроме того, активно развиваются альтернативные источники энергии. К концу 2017 года мировая мощность солнечных электростанций достигла 300 ГВт по сравнению с 1 ГВт в 2000 году. К 2020 ожидается удвоение данного показателя. В одном лишь Китае мощность солнечных электростанций составляет почти 100 ГВт. Однако не стоит переживать о том, что рост мощностей альтернативной энергетики мешает нефти. В 2018 году ожидается , что мировое потребление достигнет 100 млн бар. нефти в сутки. Да и новая энергетика лишь покрывает новый спрос, который возник из-за распространения разнообразных гаджетов и бытовых электрических приборов.

На 2018 год мы всё же ожидаем довольно позитивной динамики нефти, которая может даже перейти отметку в $70. Усилия OPEC+ постепенно сокращают коммерческие запасы в мире, что отражается на биржевых котировках. В США сланцевая добыча растёт, но пока она лишь частично компенсирует выбывшие мощности, а к концу 2018 года может потребоваться существенно нарастить производство, так как ожидается рост мирового потребления ещё на 1,2-1,3 млн бар. по сравнению с объёмами в 2017 году.

Газификация Китая постепенно начнёт отражаться и на интересе международных инвесторов к российским активам, поскольку «Газпром» выйдет на финишную прямую по постройке «Силы Сибири», а также может объявить и о других проектах. В целом, а рынке растёт убеждённость, что период падения цен на сырьевые товары завершился. В 2018 году многие контракты вновь подорожают. Этому будет способствовать и рост производства электромобилей, и необходимость инфраструктурного ремонта США, а также продолжающиеся проекты в Евразии. Даже золото имеет шансы на рост, поскольку налоговая реформа в США часто рассматривается в качестве инструмента разогрева инфляции по доллару.

Конечно, для российского рынка существует много внешних рисков, но есть надежда, что в Вашингтоне постепенно сформируется межпартийный консенсус, который позволит новой администрации заняться улучшением своих дипломатических связей. С другой стороны, осенью состоятся выборы в американский Конгресс, что уже кажется источником больших политических скандалов, любимой темой из которых может стать влияние РФ. Впрочем, это событие случится только во II полугодии, а в марте в России состоятся президентские выборы, после которых можно ожидать более активных изменений в экономической политике правительства.

Если инфляция в РФ будет оставаться низкой, то ЦБ РФ продолжит снижать ставку – мы ожидаем, как минимум, её сокращения ещё на 75 базисных пунктов. Это приблизит доходность ОФЗ к дивидендной доходности многих интересных компаний. Соответственно, ставка ЦБ РФ, как и во всех развитых экономиках, начнёт оказывать непосредственное влияние на фондовый рынок.

В любом случае, предстоящий год будет интересным и продуктивным, а его итоги мы подведём в следующем декабре.