По итогам дня курс доллара повысился на 0,25%, до 56,98 руб., курс евро снизился на 0,03%, до 68,67 руб. Рублёвые пары торговались в узких коридорах. Из-за длинных выходных торговые объемы на внутреннем валютном рынке упали в 6 раз от средних значений. В понедельник, 8 января, Мосбиржа была закрыта.

Курс рубля начал с роста новый 2018 год. На фоне нефтяного ралли и низких объемов, 4 января курс доллара снижался до 56,80 руб., курс евро – до 68,51 руб. Цена на нефть марки Brent повышалась до отметки $68,25, вплотную приблизившись к максимуму $69,60 от 06 мая 2015. Росту нефтяных котировок способствовали сокращение запасов нефти в США и рост политической напряженности в Иране.

В пятницу на рынке форекс курс доллара закрылся в плюсе перед выходными после публикации неоднозначных данных по рынку труда в США. Отчет показал, что в декабре рост рабочих мест в стране замедлился больше, чем ожидалось. Общий пересмотр показателей за октябрь и ноябрь составил минус 9 тыс. рабочих мест. Отчет вытянул рост месячной зарплаты и низкая безработица на уровне 4,1%. В понедельник он продолжил наступать по всем фронтам в рамках технической коррекции.

В понедельник, 8 января, цена на Brent торговалась в боковом тренде между уровней $67,40 – $67,95. Во вторник, 9 января, на торгах в Азии цена вернулась к уровню $68,19 (+0,46%). Трейдеры в торговых решениях опираются на пятничные данные от Baker Hughes, отразившие еженедельное снижение количества буровых установок в США, а также сокращение запасов нефти в США.

На растущей нефти и ослаблении американской валюты на рынке форекс покупатели сдали продавцам уровень 57,50 руб. Его пробой открыл им дорогу к 56 руб. На текущий момент курс доллара вернулся к сентябрьскому минимуму 56,78 руб.

Нефть сейчас для рубля является ключевым драйвером. Стоит следить за поддержкой $67,25. Если она не устоит, то начнется коррекция до $66,30. В этом случае пара доллар/рубль восстановится до 57,90 руб. По паре евро/рубль ожидается снижение до 68,30 руб. с последующей консолидацией цены около $68,50 руб.