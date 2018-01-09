Brent нацелился на новые высоты

Баррель североморского сорта Brent утром во вторник, 9 января, стоит $68,21 при сессионном пике $68,29. Это максимумы от 8 декабря 2014 года. Баррель WTI явно нацелился на штурм $63 при сегодняшней цене в $62,22.

Черное золото дорожает на рыночных опасениях и довольно смешанных страхах. Это такой микс из кусочков всего, что оказалось под рукой. Среди них - данные по нефтеразведке в США, которая никак не продвигалась последние 2 месяца в 2017 году. Статистика от Baker Hughes, вышедшая в прошлую пятницу, показала, что за неделю к 5 января численность буровых в США сократилась на 5 штук и составила 924 единицы. Реакция рынков капитала на статистику подобного рода всегда неоднозначная: инвесторы смотрят только на последнюю цифру, не беря в расчет общую динамику. И вот как раз она и неплохая - по сравнению с данными от 6 января 2017 года, то есть за год, численность буровых в США расширилась на 259 шт.

Американская добыча нефти, между тем, остается у максимумов, это вполне себе «медвежий» сигнал. Фактически, покупатели рассчитывают, что из-за низких темпов разведки Штаты перестанут наращивать добычу, но сейчас этого не происходит. Отсюда и создается стойкое ощущение неестественности этого бешеного подъема цен.

Новости из Ирака о готовности до конца января возобновить поставки черного золота с месторождения Киркук должны бы восприниматься инвесторами как сдерживающий фактор для покупки сырья, но сегодня этот подход явно не работает. Нефтяной поезд идет вперед, и пока мало что может его резко остановить.

Техническая картина показывает, что для барреля нефти марки Brent ближайшим ориентиром роста является область $68,75. Следующая остановка «быков» может состояться, при условии удачной атаки, около $72. Область ключевых поддержек рисуется около $66.

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