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Мнения аналитиков

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Для активных покупок рынку РФ может понадобиться весомая поддержка со стороны внешнего фона


Рынки
Манжос Виталий, ИГ 'Норд-Капитал'
Виталий Манжос
старший риск-менеджер ИК "Норд Капитал"
 
Мы ожидаем открытия рынка с незначительным повышением порядка 0,2-0,3% по индексу МосБиржи, в диапазоне 2210-2215 п.

Ближайшими поддержками станут уровни 2200, 2190 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2220, 2240 п.

После умеренно позитивного старта торгов наиболее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние консолидации. Для продолжения активных покупок российскому фондовому рынку может понадобиться более весомая поддержка со стороны внешнего фона.

Выхода ключевой иностранной макроэкономической статистики сегодня не запланировано. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных контрактов.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,45%) и РТС (+0,47%) завершили торги с заметным равномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Таким образом, первая неполная торговая неделя на локальном рынке завершилась обновлением долгосрочных максимумов по указанным индексам. Этому способствовало в целом позитивное состояние внешнего фона. И все же, несмотря на достаточно высокие обороты торгов, сильное пятничное закрытие российского рынка пока не является показательным. Ближайшие значимые уровни поддержки и сопротивления по индексам МосБиржи и РТС сформируются уже после завершения новогодних каникул в России, то есть в предстоящие торговые дни.

Значимым среднесрочным позитивом для локального фондового рынка остаются высокие цены на «черное золото». В настоящее время фьючерсы на нефть сорта Brent продолжают удерживаться около максимального значения за последние два с половиной года. В качестве среднесрочной технической цели для них выступает важный уровень сопротивления, расположенный в районе $70 за баррель. Тестирование указанной отметки вполне может состояться уже на текущей неделе. 

Во второй половине января явным стимулом для охлаждения наметившегося оптимизма участников российских торгов могут стать ожидания ужесточения внешних санкций в отношении отечественной экономики со стороны США. Новые ограничения, скорее всего, будут относиться к суверенному долгу РФ.            

К завершению пятничной вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние контанго величиной в 7,2 п., или 0,6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС позитивно.

Несмотря на заметный прирост индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным внутридневным движением на локальном рынке стала масштабная просадка акций НЛМК (NLMK RM, -4,27%). В пятницу эти бумаги испытали дивидендный разрыв на Московской бирже. Дивидендные выплаты по ним за 3 квартал 2017 года составят 5,13 руб. на акцию, что составляет порядка 3,35% от цены закрытия в минувший четверг. Таким образом, однодневная просадка этих бумаг оказалась сопоставимой с размером предстоящих дивидендов. Вместе с тем, среднесрочная техническая картина в указанных акциях продолжает оставаться позитивной. Не исключено, что вскоре в них возобновятся попытки преодоления сильного долгосрочного сопротивления, расположенного в районе 150 руб.

Сравнительная слабость бумаг АФК Система (AFKS RM, +0,04%) и МТС (MTSS RM, -0,27%) была связана с недавней новостью о том, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ухудшило прогноз по рейтингам эмитентов указанных акций до «негативного». Мы продолжаем наблюдать негативные отголоски завершившегося судебного противостояния «Системы» с  компаниями «Роснефть» и «Башнефть». Эта история, в свою очередь, оказывает неблагоприятное влияние и на бумаги МТС, поскольку АФК Система является контролирующим акционером телекоммуникационной компании.

Ожидаемо сильнее рынка выглядели наиболее ликвидные представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, +0,91%), Лукойл (LKOH RM, +1,96%), Роснефть (ROSN RM, +1,61%). Эти бумаги продолжили отыгрывать недавнее обновление долгосрочных максимумов во фьючерсах на нефть обоих ключевых сортов.

Отметим также продолжение «взрывного» роста акций угольной компании Распадская (RASP RM, +2,28%). Интерес к указанным бумагам связан с ожиданиями среднесрочного увеличения мирового спроса на коксующийся уголь. Ранее компания-эмитент сообщала о росте объемов добычи дефицитного коксующегося угля марки ОС.

Добавим, что акции компании «Мечел» также пользовались повышенным спросом в конце декабря и в начале прошлой недели. Отчасти это было связано с ожиданиями улучшения ценовой конъюнктуры на угольном рынке. Другой позитивной новостью стало известие о том, что «Мечел» успешно завершил очередные переговоры по поводу реструктуризации задолженности. Срок погашения синдицированного предэкспортного кредита на сумму порядка $1 млрд будет пролонгирован до 1 квартала 2022 года по более выгодной процентной ставке.     

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Контракты на нефть сорта Light подорожали на 0,6%. Фьючерсы на золото символически прибавили в цене 0,01%. Японский фондовый индекс Nikkei225 повысился на 0,6%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0,35%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное.

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