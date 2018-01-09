РТС может прибавить до 1%, поможет ему в этом позитив на нефтяном рынке

С нового года они выросли на 1,8%. Вместе с тем американский фондовый рынок с начала года вырос более чем на 2%, это создает позитивный внешний фон многим рынкам.

Мы полагаем, что российский рынок акций сегодня будет расти, индекс РТС прибавит 0,5-1%. Курсы доллара и евро упадут до 56,5 и 68,2 руб. соответственно. На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по числу открытых вакансий в США, которые выйдут в 18.00 мск. Напомним, что в целом безработица в США находится на минимумах за последние 17 лет.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги ГМК Норильский никель, Сбербанка и Роснефти, которые пробили локальную линию сопротивления и могут продолжить среднесрочный восходящий тренд.