Потребление и инвестиции - основа экономического роста РФ в III квартале

Годовой рост составил 1,8%, а главными его факторами были потребление и инвестиции в основные средства, увеличившиеся соответственно на 4% и 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. С учетом веса потребления и инвестиций в основные средства их вклад в итоговые темпы роста ВВП составил соответственно 2,6% и 0,7%. Ускорение роста потребления (в 2К17 по сравнению с 2К16 он составил 3,3%) был обеспечен благодаря потреблению населения: по сравнению с аналогичным периодом 2016 года оно выросло на 5,2% в 3К17 и на 4,3% - в 2К17.В то же время годовой рост инвестиций в основные средства замедлился до 3,9% в 3К17 с 6,3% в 2К17.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года динамика чистого экспорта была негативной и в 2К17, и в 3К17. Это результат двузначного роста импорта, тогда как рост экспорта более умеренный. Тем не менее годовой рост экспорта в реальном выражении ускорился с 3,3% в 2К17 до 4,5% в 3К17. Статистика по товарным запасам и расхождение в динамике спроса и предложения в структуре ВВП по сути являются "балансирующими" статьями. В 3К17 вклад этого "балансирующего" фактора в рост ВВП оказался отрицательным, тогда как в 2К17 он был положительным (1,1%).

В целом свежие данные подтвердили наше мнение о том, что модель экономического роста сбалансирована, а рост определяется потреблением, инвестициями в основные средства и экспортом. Мы считаем, что рост потребления населения за 9М17 на 4,2% был временным явлением после периода слишком низкого потребления в 2015-2016 годах. В этом году он замедлится.

Мы подтверждаем свой прогноз роста ВВП на 2017 год на уровне 1,6%, но не исключаем и более низких показателей с учетом слабой динамики в базовых отраслях в октябре - ноябре. В 2018 году мы ожидаем ускорения роста до 1,9%.

Предварительная оценка инфляции за 2017 год - 2,5%

29 декабря Росстат опубликовал предварительные оценки инфляции за декабрь и за 2017 год: соответственно 0,4% и 2,5%. Оценка приводится исходя из данных по инфляции за период с 1 по 25 декабря. 10 января Росстат опубликует окончательную оценку инфляции за 2017 год. Хотя она может быть несколько иной, мы считаем, что окончательный показатель будет в пределах 2,5-2,6%.

В декабре недельная инфляция нормализовалась, вернувшись на уровень 0,1%, после осеннего периода слишком низких темпов роста. Мы полагаем, что это реакция на ослабление рубля в 2П17. Мы ожидаем инфляцию в 3,7% за 2018 год, но не исключаем возможность более низкого показателя в случае сохранения хорошей динамики предложения в сельском хозяйстве и в пищевой промышленности.