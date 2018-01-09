Итальянские облигации демонстрировали волатильность на прошлой неделе из-за неопределенности в отношении исхода выборов, доходность 10-летних итальянских суверенных облигаций (1,98%) превысила уровень доходности 10-летних бумаг Португалии (1,85%).

Принятие законопроекта о налоговой реформе в США положительно сказалось на рисковых активах, включая облигации EM. Доходности основных суверенных выпусков упали за период праздников в России на 7-15 бп. Бумаги ЮАР продемонстрировали опережающую динамику на ожиданиях, что президент Зума может быть смещен с должности на следующей встрече лидеров ANC, SOAF 10Y - 4,52%, -18 бп за последние 10 дней.

Российские евробонды подорожали вслед за ростом цен на нефть, RF27 - 3,74% (-10 бп за праздники в России), RF47 - 4,81% (-14 бп). Доходность ОФЗ почти не изменилась, 26207 - 7,48%.

Первичные рынки пробуждаются после затишья, Мексика и Аргентина разместили суверенные выпуски с небольшими премиями. На этой неделе также предстоит несколько размещений, включая новый выпуск Puma Energy.