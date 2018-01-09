За время новогодних каникул пара евро-доллар вплотную приближалась к отметкам 1,21

Ранее базовым сценарием для рынков было продление программы в октябре с понижением ежемесячных объемов покупок с 30 до 15 млрд. евро. При условии, что действие программы закончится в октябре, первое повышение ставки может произойти в начале 2019 года (ранее первое повышение ожидалось во второй половине 2019 года). Такая корректировка ожиданий была основной причиной укрепления евро на первой неделе нового года. Вчера же единая европейская валюта вернулась в район 1.196 в паре с долларом, растеряв преимущество прошлой недели. Причиной тому стали политические новости из Германии, где формирование новой правящей коалиции после выборов, прошедших 3 месяца назад, сталкивается с новыми трудностями. Краткосрочный ориентир по паре EURUSD 1.19-1.20.

Рубль закрепился на весьма сильных уровнях в паре с долларом в районе отметки 57

Такой динамике способствовал продолжающийся рост цен на нефть, закрепившихся выше 68 USD/bbl. Кроме того, начало года было отмечено весьма позитивными настроениями на развивающихся рынках в целом. За праздничную неделю рубль укрепился примерно на 1%, что соответствует динамике индекса 10 валют развивающихся стран от JP Morgan. Основным риском для российской валюты на горизонте месяца выступает публикация отчета Минфина США по перспективам распространения санкций на российский суверенный долг.

На горизонте недели важным фактором представляется предстоящее в пятницу решение Трампа о санкциях в отношении Ирана. В отсутствие санкций возможна некоторая коррекция цен на нефть и соответствующее движение в рубле. Краткосрочные ориентиры по паре USDRUB 56.7-57.7.