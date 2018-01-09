Пока Россия гуляла, Америка все активно покупала

Пора постепенно втягиваться в рабочие будни. Но это известная российская проблема, и нам не впервые с этим сталкиваться. Ну, а пока Россия ела, пила и гуляла, весь остальной мир уже отторговал целую неделю. Причем, как отторговал! Оптимизм просто хлещет через край! Основной американский индекс широкого рынка S@P 500 все 5 первых торговых дней нового года не только отторговал в плюс, но и все дни завершал на новых исторических максимумах. И то, что было до Нового года нашей заветной мечтой - 2700 пунктов - теперь стало пройденным этапом, и впору говорить о покорении следующей круглой цифры в 2800 пунктов. А не замахнуться ли нам вообще на 3000? Об этом, конечно, пока говорить рано, но глядя на те темпы роста, которые показал фондовый рынок в 2017 году, это уже не кажется такой уж фантастикой.

Что же касается прошедших постновогодних дней, то лучше всех смотрелись акции сырьевого сектора, которые в среднем выросли на 4,7%. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, поскольку продолжающийся рост нефтяных котировок делает рост акций нефтяных компаний фактически неизбежным. При этом рост в сырьевом секторе поддерживается не только ростом нефтянки, но также и ростом котировок акций компаний, работающих в других сырьевых секторах - меднорудном, где акции Freeport-McMoRan (FCX) выросли за последний месяц почти на 40%, алюминиевом, где акции Alcoa (AA) за этот же период показали рост более чем на 25%, и даже в золотодобывающем секторе, где лидер этого сегмента компания Newmont Mining (NEM) увеличила свою капитализацию более чем на 10%.

И все же американская экономика живет не сырьем, а высокими технологиями. И это подтверждает продолжающийся рост цен на акции ведущих американских технологических компаний. Лидеры остаются лидерами! Так, акции NVidia (NVDA) подорожали за первые новогодние дни более чем на 10%, акции Netflix (NFLX) - на 15%, а акции Advanced Micro Devices (AMD) - почти на 20%!

И вообще рост наблюдался фактически по всему фронту бумаг за исключением защитных акций коммунального сектора и электроэнергетики, которые за последние дни потеряли в среднем 1,1% от своей капитализации. Но это и естественно, поскольку на фоне такого безудержного оптимизма основная масса инвесторов предпочитает вкладываться в более рискованные активы, которые в настоящий момент потенциально выглядят гораздо более привлекательными.

Ожидания рынка 9 января

Американский рынок, конечно, лихо начал текущий год. Но 5 дней непрерывного роста с постоянным обновлением исторических максимумов - это явно уже перебор. Поэтому ожидать сегодня и в ближайшие несколько дней продолжения этого роста, пожалуй, не стоит. Хотя, справедливости ради, следует отметить, что общий фон остается весьма позитивным - небольшой, но достаточно уверенный рост наблюдается фактически на всех мировых рынках - и фондовых, и товарных. Так, японский индекс Nikkei 225 сегодня вырос еще на 0,57% и вновь обновил свой локальный многолетний максимум, таки образом вплотную подойдя к 24000 пунктов.

На товарных рынках тоже все хорошо. Нефть продолжает медленно ползти вверх. Хотя многие аналитики прогнозируют, что этот рост все же уже исчерпал себя. В связи с этим, конечно же, будет интересно посмотреть сегодня на прогноз от Американского института нефти (API), который как обычно появится уже по окончании торгов в 00-30 мск. Также стоит сейчас следить за ценами на промышленные металлы - рост цен на них в последние дни явно замедлился, и котировки находятся во флэте. И как всегда, основной вопрос - куда дальше? Вверх или вниз? Естественно, от этого будет зависеть и движение котировок акций основных сырьевых компаний.

Еще один фактор, работающий за то, что должна быть хотя бы техническая остановка, это то, что в конце этой недели у нас стартует новый сезон корпоративной отчетности. В четверг появится отчетность от Delta Air Lines, а в пятницу начнут отчитываться ведущие банки. Аналитики в целом очень позитивно сейчас смотрят на грядущую отчетность американских компаний, и поэтому поводов для роста будет еще предостаточно.

А пока, в связи со всем вышесказанным, сегодня, наверное, следует ожидать достаточно спокойных торгов с минимальным изменением котировок. Чуть большим спросом будут пользоваться, скорее всего, акции тех секторов, которые были в последние дни в отстающих, а именно - акции коммунальных и биотехнологических компаний.