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Мнения аналитиков

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Рубль может протестировать отметку 56 за доллар при цене нефти $69,5


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
Европейские индексы на торгах во вторник демонстрируют положительную динамику на фоне данных по безработице в еврозоне, которая в ноябре опустилась до 8,7%, что стало минимальным значением за последние девять лет. Так, немецкий DAX прибавляет 0,01%, французский CAC40 растет на 0,53%, британский FTSE поднялся на 0.39%.

Фондовые площадки

Российский рынок акция сегодня проводит торги на положительной территории, продолжая отыгрывать позитив на внешних площадках. Рублевый индикатор МосБиржи растет на 1,29%, торгуясь вблизи локального сопротивления 2241 п. В лидерах роста бумаги АФК Система (+3,39%) и ВТБ (+3,07%), в аутсайдерах акции Полиметала (-1,60%) и Мечела (-1,39%). Фьючерс на индекс РТС прибавляет 1,38%, проводя торги над отметкой 124000 п., закрепление над которой даст шансы на ускорение роста в район 127000-128000 п. 

Рубль по итогам вчерашней торговой сессии закрылся по курсу 56,98 по отношению к американскому доллару. На данном этапе сопротивлением в паре выступает уровень 57,50, локальная поддержка расположена на отметке 56,80.

В ближайшее время негативное влияние на курс рубля будут оказывать ожидания очередных ограничений в отношении финансового сектора России со стороны Минфина США, очередной пакет санкций которого должен быть озвучен в конце января-начале февраля 2018 года. Также препятствием для сильного укрепления национальной валюты будут президентские выборы, в преддверии и после которых потребуются дополнительные расходы на соцпрограммы.

Тем не менее, при сохранении положительной динамики рынка энергоносителей, где нефть марки Brent имеет шансы подняться в район $69,50, рубль вполне может протестировать отметку 56.

Рынок нефти

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 0,22%, закрывшись на отметке $67,86 на фоне вышедших в пятницу данных по буровой активности от компании Baker Hughes, которые на прошлой неделе показали снижение количества работающих нефтяных буровых установок в США на пять единиц.

На данный момент локальными поддержками для Brent выступают отметки $67,25 и $66,5, сопротивление расположено на уровне $68,25 – его проход может приблизить «быков» к заветной цели $69,50.

Сегодня по окончанию торгов будет опубликована статистика по запасам сырой нефти в США от API, которая определит динамику "черного золота" в первой половине торговой сессии среды

Прогноз

До конца сегодняшней торговой сессии индекс МосБиржи продолжит торговаться под уровнем 2241 п.

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