Рынку акций РФ не мешает даже крепкий рубль

Сам же рубль чувствовал себя весьма уверенно. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3865 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,72%, недельная – 7,78%, а месячная – 7,84%. При столь дорогой нефти рубль вполне успешно сопротивляется покупкам валюты Минфином. Однако что-то более определенное можно будет говорить, когда пройдут первые аукционы. В свете возможных новых ограничений для РФ со стороны США интерес инвесторов к ОФЗ может оказаться весьма большим. Во всяком случае, Минфин планирует разместить до 450 млрд в различных выпусках до конца марта.

Кроме бесконечного оптимизма на американских площадках в Европе есть и свои поводы для покупок. В Германии начались предварительные переговоры по формированию правительства, что повышает определённость на рынке. Кроме того, рост германского производства в ноябре составил 3,4% при ожиданиях 1,8%. Положительное сальдо торгового баланса составило 22,3 млрд евро при ожиданиях 20,9 млрд евро. И, наконец, безработица в еврозоне упала до 8,7%, что является минимальным значением с января 2009 года. Наиболее сильный рост показывают секторы телекоммуникаций, базовых материалов и IT. К слову говоря, к середине дня Stoxx 600 впервые с середины 2015 года пересёк отметку 400 пунктов. Из корпоративных событий можно отметить объявление Altice (+7,5%) о планах разделения своего бизнеса на американское подразделение, а также европейское, включающее международные активы. Deutsche Bank (-0,9%) объявил о том, что отчитается о небольшом убытке за 2017 год, что также приведёт к снижению достаточности капитала, хотя и незначительному.

На торгах в Европе марка Brent обновила многолетний максимум, коснувшись отметки $68,29. Очередным поводом для всплеска оптимизма стали прогнозы очередного снижения запасов в США. По данным предварительного опроса Reuters, запасы могут сократиться ещё на 4,1 млн бар. Если это произойдёт, то полоса сокращения составит уже восемь недель подряд.

Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,2% до 92,25. CAD и AUD слабели до 0,2% против валюты США, а вот NZD укреплялся на 0,1%.

На вечер существенных событий нет, но можно обратить внимание на выступление главы ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари, который на последнем заседании выступил против повышения ставки. Американский рынок вполне может продолжить обновлять свои рекорды. Фьючерс на S&P 500 торговался в плюсе на 0,1%. Российский рынок также может рассчитывать на продолжение позитива. Во всяком случае, для этого есть весомый аргумент. Если новые американские ограничения, которые будут представлены в феврале, будут препятствовать покупке российских активов, то вряд ли они коснутся уже купленных ценных бумаг.