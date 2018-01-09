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Евробыки закрывают длинные позиции


Рынки
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
На торгах во вторник, 9 января, доллар продолжил наступать по всему рынку. Все основные валюты торгуются в минусе по отношению к американскому доллару.

В аутсайдерах оказался швейцарский франк, который подешевел к доллару на 0,6%. Противостоять франку смогла лишь японская йена, которая подорожала на 0,4% после решения Банка Японии сократить покупки долгосрочных гособлигаций. Трейдеры расценили решение регулятора как сигнал небольшого ужесточения денежно-кредитной политики. 

Курс евро упал с 1,1976 до 1,1921 (-55 п.). Активность покупателей низкая, так как индикаторы на старших тайм-фреймах (восьмичасовой, дневной) начинают давать «медвежьи» сигналы. Следующая линия поддержки проходит через уровень 1,1900.

Британец подешевел с 1,3582 до 1,3514 (-68 п.). Пара 2,5 суток торгуется в боковом тренде диапазоном 65 пунктов. В понедельник фунт положительно отреагировал на технические перестановки в британском правительстве, но сегодня сдал позиции на фоне общего укрепления американской валюты.  

Новостной фон вторника скудный. После некоторой консолидации основных пар стоит ожидать дальнейшего укрепления американской валюты.

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