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Мнения аналитиков

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Санкции США на госдолг РФ, скорее всего, наложены не будут


Рынки
#Евгений Жорнист
Евгений Жорнист
портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
 
Для еврооблигаций год начинается на положительной ноте. Рынок казначейских облигаций США в период российских новогодних праздников значительно не изменился: доходность 10-летних облигаций остается вблизи отметки 2,5%, что говорит о том, что ожидания рынка по движению ставок остаются прежними: два повышения ставки в этом году и предсказуемая политика ФРС.

При этом спреды облигаций развивающихся стран продолжают сужаться, т.к. участники рынка предполагают, что низкие доходности, скорее всего, будут сохраняться в ближайшем будущем. На российском рынке лучший старт взяли суверенные выпуски в длинной части кривой, в среднем потеряв с начала года 15–20 б.п. доходности. Интерес к российским долговым бумагам говорит о том, что предстоящая публикация отчета конгресса по санкциям пока не останавливает инвесторов от инвестиций в российский рынок.

К февралю Минфин США должен подготовить доклад о влиянии распространения санкций на российский суверенный долг, экономику и западных инвесторов. Процесс подготовки доклада еще не означает, что эти санкции обязательно будут введены. Если же пакет ограничений все-таки будет принят, то, скорее всего, речь пойдет о запрете на покупку новых российских гособлигаций. Пока это самый заметный риск, который мы видим в 2018 году. Вместе с тем в нашем базовом сценарии развития событий санкции на госдолг РФ наложены не будут.

Для рынка рублевого долга прошлый год был довольно успешным. Наша ставка на снижение доходностей по рублевым облигациям, нормализацию формы кривой доходностей госбумаг, а также на сужение спредов корпоративных бумаг к государственным сработала. Большая часть участников долгового рынка предполагали некоторое ослабление рубля, но приток капитала от нерезидентов в ОФЗ и более дорогая, чем ожидалось, нефть, напротив, спровоцировали укрепление национальной валюты.

Что касается курса рубля, то мы не ждем его заметного укрепления или ослабления. Основные факторы, которые будут оказывать влияние на национальную валюту, – продолжение притоков по операциям carry trade (продажи долларов за рубли) и интервенции Минфина (покупки долларов за рубли). Чем более стабилен будет курс рубля, тем меньше будут опасения инвесторов и тем охотнее они будут инвестировать в рублевые инструменты.

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