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Нефтяные котировки заняли опасно высокие уровни в преддверии данных по запасам нефти


Рынки
Елена Кожухова
Елена Кожухова
аналитик компании "Велес Брокер"
 
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника показывали положительную динамику, но отступили от внутридневных максимумов. К 18.00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,75% до 2223,98 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 0,49%, до 1225,9 пункта. Рубль в течение дня преимущественно ослабевал против доллара и существенно укрепился против евро. Европейская валюта на мировых рынках в целом чувствовала себя слабо, корректируясь после роста на прошлой неделе.

Эмитенты

Среди лидеров роста можно отметить акции “Уралкалия” (+4,67%), а также бумаги ОГК-2 (+2,87%). Наибольшее снижение можно было наблюдать по котировкам Polymetal (-2,92%) и акциям “Магнита” (-1,76%). По акциям “Уралкалия” с технической точки зрения поступил сигнал на продолжение восходящего движения в район максимумов ноября прошлого года и верхней полосы Боллинжера дневного графика (130-131 руб). Стоп-сигнал можно установить на отметке 125 руб. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США открылись ростом. Основные индексы к концу торгов в РФ прибавляли порядка 0,1-0,3%. 

В Европе под вечер можно было наблюдать нейтральные настроения. Индекс Euro Stoxx 50 потерял порядка 0,2% после роста ранее в течение дня, который наблюдался на фоне публикации оптимистичных макроэкономических данных по промышленному производству в Германии и безработице в еврозоне. 

Нефтяные котировки под вечер росли примерно на 0,3-0,5%. Цены на нефть Brent расположены в районе 68 долларов за баррель, а на нефть WTI – в районе 62 долларов за баррель. Опасно высокие уровни в преддверии данных по запасам нефти и нефтепродуктов, которые будут обнародованы во вторник и среду. 

Прогнозы

Российский фондовый рынок в ближайшие дни начнет искать поводы для коррекционного снижения, которые могут поступить, например, от нефтяных цен. Рубль при этом подошел ближе к нижним границам среднесрочных диапазонов 56-61 руб против доллара и 67-72 руб против евро, что может провоцировать попытки коррекционного снижения, хотя российская валюта все еще обладает потенциалом роста.

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