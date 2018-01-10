Посленовогодний рост продолжается

Кроме этого, появились надежды на ослабление напряженности вокруг Северной Кореи.

Российские фондовые индексы также не подкачали – по итогам дня индекс ММВБ «набрал в весе» 0,81%. Сейчас в рынок заходят инвесторы, которые опоздали купить акции 3 января. На праздники инвесторы уходили в момент накала геополитической напряженности, а сейчас она заметно спала.

Северная и Южная Кореи провели переговоры впервые за период в более двух лет. В Вашингтоне охарактеризовали это событие как хороший знак и первый шаг на пути разрешения кризиса, связанного с северокорейской ядерной программой. Официальный Пхеньян заявил, что не будет обсуждать вопросы, касающиеся тех видов вооружений, которые направлены исключительно против США. «Начало дипломатических переговоров между Северной и Южной Кореями может предотвратить начало каких-либо военных действий. Всё, что может понизить риски вокруг проблемы Корейского полуострова, будет воспринято инвесторами как хорошая новость», – сказал главный инвестиционный стратег в Janney Montgomery Scott Марк Лущини.

В США стартует сезон отчетности, и ожидания позитивны. По ожиданиям, прибыль компаний из S&P 500 в четвертом квартале увеличилась на 11,8%, по данным Thomson Reuters. Для сравнения, в прошлом году рост прибыли составил 8%. «Будет некоторое количество случайных изменений показателей на фоне поправок на налоговую реформу, но с уверенностью можно сказать, что прогнозы и комментарии представителей компаний будут достаточно позитивными. Инвесторы делают покупки с расчетом на это», – полагает старший вице-президент в BB&T Wealth Management Баки Хеллвиг.

На фондовом рынке США эйфория, акции продолжают штурмовать новые высоты, и степень оптимизма уже настолько высока, что раньше такие уровни сигнализировали о приближении обвала. Аналитики повышают прогнозы по прибыли американских компаний самыми быстрыми темпами за десять лет, согласно данным аналитической компании Bespoke Investment Group. Причем, что необычно, это происходит прямо перед началом сезона публикации финансовой отчетности. Хотя повышение прогнозов можно рассматривать как позитивную реакцию на сильные экономические показатели, в прошлом такой уровень бычьих настроений аналитиков служил предшествием начала снижения рынка, отмечает Bloomberg.

Последний раз разница между количеством аналитиков, повышающих и понижающих свои прогнозы, была настолько высока как сейчас, в мае 2010 года. В то время разница увеличилась после того, как американский индекс S&P 500 повысился более чем на 10% за предыдущие три месяца. Прямо перед приходом пика оптимизма аналитиков, фондовый рынок тоже достиг максимума, а потом упал более чем на 15%.

Сейчас похожая ситуация: аналитики повышают свои прогнозы на фоне сильного роста фондового рынка. За прошлый квартал индекс S&P 500 вырос на 6,1%, а в первые дни 2018 года индекс продемонстрировал самую сильную динамику после 2006 года. На фоне роста оптимизма, некоторые компании в своих заметках начинают предупреждать инвесторов о вероятных рисках. Так, Citigroup и Pacific Investment Management в своих недавних заметках инвесторам сообщили, что, несмотря ни на что, на рынке есть причины для беспокойства.

На нашем рынке также есть причины для беспокойства. На графике (дневном) акций Сбербанка, который является «локомотивом рынка», образовались «медвежьи расхождения», к тому же котировки вчера довольно близко подходили к верхней полосе конверта Бол.. «Опоздавшие на посленовогоднее ралли» покупать акцию будут, а профессионалы будут стоять в стороне и ждать удобного момента для открытия «коротких позиций».