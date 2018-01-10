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Мнения аналитиков

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Сегодня в течение дня возможна коррекция вниз по индексу РТС


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
Во вторник повышение по индексу РТС продолжилось, но стало менее уверенным – технические индикаторы, позволяющие говорить о «перекупленности», заставили трейдеров сократить покупки по отдельным бумагам.

В итоге в минусе закрылись Магнит (MGNT, +1.8%), Транснефть (TRNFP, -1.6%), Новатэк (NVTK, -0.8%). Тем временем подорожали акции АФК Система (AFKS, +2.6%), Аэрофлота (AFLT, +2.2%), Газпрома (GAZP, +2.1%), Северстали (CHMF, +2.1%).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции группы Черкизово (GCHE) подорожали на 22.6%, Варьеганнефтегаза (VJGZ) – на 8.3%, ТГК-14 (TGKN) – на 6.3%.

Фондовые индексы США прибавили 0.1% - 0.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в небольшом плюсе, по азиатским пока не сложилось единой динамики движения.

Сегодня в течение дня возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС на фоне снижения покупательской активности на рынках акций в целом.

Индекс VIX, отражающий динамику волатильности на фондовом рынке США, вчера впервые с начала года вернулся в область выше 10 пунктов, что может указывать на увеличение инвесторами оценок рисков, связанных с недавним периодом роста по фондовым индексам.

Вместе с тем, фьючерсы на нефть Brent торгуются выше $69 за баррель, что оказывает поддержку интересу к российским бумагам нефтегазового сектора.

На валютном рынке возможен некоторый период консолидации по паре доллар-рубль – по данным технического анализа, границы консолидационной формации еще предстоит определить, но некоторым ориентиром для трейдеров может быть отметка 57.0.

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