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Дорожающая нефть создает условия для позитивного старта локальных торгов


Рынки
Манжос Виталий, ИГ 'Норд-Капитал'
Виталий Манжос
старший риск-менеджер ИК "Норд Капитал"
 
Мы ожидаем открытия рынка с умеренным повышением порядка 0.2-0.4% по индексу МосБиржи, в диапазоне 2230-2235 п.

Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2220, 2200 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2240, 2250 п.

После умеренно позитивного старта торгов не исключены дальнейшие попытки повышения индекса МосБиржи в диапазон 2240-2250. Этому способствует утреннее обновление долгосрочных максимумов во фьючерсах на нефть обоих ключевых сортов. 

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных контрактов. Участники же сырьевых торгов, в свою очередь, будут ожидать публикации официальной еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 мск). 

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,81%) и РТС (+0,76%) вновь завершили торги с существенным равномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Таким образом, локальный рынок акций закрылся с повышением уже четвертый торговый день подряд. Более того, после завершения новогодних каникул восходящее движение индексов МосБиржи и РТС оказалось подтверждено возросшими торговыми оборотами.

Несомненно, что построждественское ралли в российских акциях обусловлено на редкость благоприятным состоянием внешнего фона. Очевидно, что внешний позитив не может длиться бесконечно. Тем не менее, утром в среду участники локальных торгов получили новый стимул для продолжения игры на повышение. Фьючерсы на нефть сорта Brent в очередной раз обновили свой долгосрочный максимум, сумев превысить отметку $69 за баррель. Их подстегнула ночная публикация еженедельного отчета от Американского института нефти (API), который указал на сильное недельное сокращение запасов сырой нефти в США в размере 11,19 млн барр. Сегодня вечером состоится публикация официальной еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 мск). Скорее всего, до указанного времени контракты на «черное золото» будут пользоваться поддержкой.       

К завершению вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние контанго величиной в 10 п., или 0,8% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка по-прежнему оценивают ближайшие перспективы индекса РТС позитивно.

На фоне существенного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Ожидаемо сильнее рынка выглядели многие представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, +2,10%), Лукойл (LKOH RM, +1,65%), Роснефть (ROSN RM, +1,01%), Татнефть-ао (TATN RM, +2,08%), Татнефть-ап (TATNP RM, +2,26%), Башнефть-ап (BANEP RM, +1,57%), Газпром нефть (SIBN RM, +2,01%). Участники российских торгов не смогли и не захотели игнорировать продолжившуюся тенденцию к среднесрочному повышению мировых цен на нефть.

Дополнительным позитивом для акций «Газпрома» стало подтверждение озвученных ранее эмитентом ожиданий относительно рекордных поставок трубопроводного газа в дальнее зарубежье по итогам 2017 года. Они составили 193,9 млрд куб. м., что превысило аналогичный показатель прошлого года на 8,1%. На волне вчерашних покупок акции «Газпрома» сумели обновить свой годовой максимум и достигли значимой отметки 140 руб. Следующей среднесрочной целью и сопротивлением для них выступает уровень 150 руб.

Представители металлургического сектора пользовались спросом одновременно с бумагами нефтяных компаний, что представлялось достаточно нетипичной тенденцией. Вчера они поддались влиянию общего позитивного настроя, установившегося на локальном рынке: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +0,95%), Северсталь (CHMF RM, +2,10%), ММК (MAGN RM, +1,18%), НЛМК (NLMK RM, +1,90%), Полюс (PLZL RM, +1,95%), Мечел-ап (MTLRP RM, +4,59%).

Привилегированные акции «Мечела» продолжили свое среднесрочное восходящее движение к значимому уровню 150 руб. Весомым среднесрочным позитивом для них остается недавнее сообщение о том, что перегруженная кредитами металлургическая компания успешно завершила очередные переговоры по поводу реструктуризации задолженности. Синдицированный предэкспортный кредит на сумму порядка $1 млрд будет пролонгирован до 1 квартала 2022 года. Процентная ставка по нему будет уменьшена.   

Отметим также возобновление покупок в низколиквидных бумагах Русолово (ROLO RM, +3,17%). Их поддержало сообщение о том, что компания-эмитент сумела увеличить годовой объем производство олова на 60%, до уровня свыше 1 тыс. тонн. Между тем, по оценке ПАО «Русолово» в 2015 году отечественные мощности по добыче указанного металла обеспечивали всего лишь 10-15% от потребностей внутреннего рынка.

Заметно слабее рынка закрылись бумаги Магнит (MGNТ RM, -1,84%), Алроса (ALRS RM, -0,14%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -1,08%), Новатэк (NVTK RM, -0,80%), Транснефть-ап (TRNFP RM, -1,64%), ИнтерРао (IRAO RM, -1,78%).   

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно понижаются в пределах 0,1%. Контракты на нефть сорта Light подорожали на 0,5%. Фьючерсы на золото понизились в цене 0,15%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 0,2%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как смешанное. Тем не менее, продолжившийся рост стоимости нефтяных контрактов создает условия для позитивного старта локальных торгов.


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