Растущая нефть вновь поддержит российский рынок на старте торгов

Российский рынок вновь подрос, а РТС вовсе оказался одним из лидеров повышения с начала года среди индексов в долларовом выражении. Впрочем, дневной оптимизм существенно подсел к закрытию торгов. Сбербанк (+0,75%) обновил исторический максимум внутри дня, достигнув отметки 243,76. «ВТБ» (+1,2%) объявил о завершении объединения с «ВТБ 24», а также о реструктуризации своих европейских подразделений. Бумаги экспортёров игнорировали крепкий рубль, надеясь на Китай: «Газпром» (+2,1%), ММК (+1,18%), НЛМК (+1,9%), «Северсталь» (+2,1%). «Роснефть» (+1,01%) пожаловалась в ФАС на «АЛРОСА» (-0,14%) в связи с планами неконкурентной продажи газовых активов. «КАМАЗ» (-1,11%) сообщил о росте производства в 2017 году на 12%, что явно ниже темпов начала прошлого года. В лидерах и аутсайдерах дня также отметились: «Уралкалий» (+4,87%), ап «Мечел» (+4,59%), Банк «Санкт-Петербург» (+3,27%), АФК «Система» (+2,62%), а также Polymetal (-2,49%), «Магнит» (-1,84%), «Интер РАО» (-1,77%), ап «Транснефть» (-1,64%).

Стоит отметить, что утренний взлёт и последующее снижение оптимизма в течение дня может быть признаком утомления от роста. С другой стороны, пока прямых поводов для снижения нет. Более того, если иностранные инвесторы ждут новых ограничений для РФ, то сейчас самое время обзавестись российскими активами, так как вряд ли эти ограничения коснутся уже приобретённых бумаг. И, наконец, стоит вспомнить о том, что инфляция по итогам 2017 года составила 2,5%, что оставляет простор для дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ, а это неминуемо сделает более привлекательными дивидендные истории на рынке.

Рубль на торгах в среду упорно сопротивлялся доллару, даже когда он укреплялся относительно своих конкурентов. Баррель Brent к вечеру стоил около 3920 рублей, что явно не способствует слабости рубля. Конечно, Минфин в январе проводит более активную скупку валюты, но и поток её на российский финансовый рынок явно существенный. В среду финансовое ведомство проведёт аукционы ОФЗ с постоянным купонным доходом 25083 на сумму 20 млрд рублей и 26212 на сумму 20 млрд рублей. Вполне вероятно, что спрос будет весьма высокий. На I квартал Минфин планирует аукционы на 450 млрд рублей. Таким образом, на среду вновь складываются условия для возможных дальнейших попыток укрепления российской валюты.

Американские торги завершились очередными рекордами. Основной движущей силой широкого рынка стали секторы финансов и здравоохранения. Главным оптимистом Dow Jones оказались бумаги Boeing (+2,67%). Компания поставила потребителям рекордные 763 самолёта, а также увеличила портфель заказов на 912 воздушных машин до 5864. Бумаги Intel Corp. (-2,5%) оказались под давлением на фоне выступления главы компании в рамках компьютерной выставки, где он высказал предостережения для индустрии полупроводников. В остальном, день был довольно скудным на события. Впрочем, стоит обратить внимание, что разговоры на рынке о слишком низкой волатильности привели к скачку индекса VIX на 5,88% до 10,08. В какой-то мере рост обеспокоенности на рынке связан с завышенными ожиданиями. Уже в IV квартале от компаний S&P 500 ждут роста прибыли на 11,2%. Соответственно, чтобы оправдать рост индексов с начала 2017 года, корпорациям потребуется показать ещё более выдающийся результат в 2018 году. По итогам дня DJIA вырос на 0,41% до 25385,80 п., S&P 500 укрепился на 0,13% до 2751,29 п.

Оптимизм в нефти не утихает. Ночью Американский институт нефти сообщил, что коммерческие запасы «чёрного золота» в США сократились на 11,2 млн бар. за прошлую неделю. Запасы бензина увеличились на 4,3 млн бар., а дистиллятов на 4,7 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ожидают сокращения запасов нефти на 3,5 млн бар., а также роста запасов бензина на 2,3 млн бар. По версии Reuters, запасы могут сократиться на 3,9 млн бар. и дистиллятов на 2,1 млн бар. В целом данные можно назвать «бычьими» для нефти, но вот устойчивый рост запасов нефтепродуктов угрожает будущим снижением спроса на сырую нефть. Ещё одним поводом для оптимизма в нефти стало распоряжение администрации Белого дома, которая не стала разрешать бурение на офшорных месторождениях Флориды, так как это способно оказать воздействие на экологическую ситуацию в штате, который во многом основывает свою экономику на туристической активности. И немного о золоте. Резервы SPDR Gold Trust сократились за вторник почти на 3 тонны с 834,86 тонн до 831,91 тонн. К 9:00 (мск) Brent – $69,18 (+0,52%), WTI – $63,45 (+0,78%), золото – $1310,5 (-0,24%), медь – $7111,03 (+0,30%), никель – $12685 (-0,08%), палладий – $1090 (-0,74%).

Фьючерс на индекс доллара почти не изменялся, торгуясь на отметке 92,23. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,193 (-0,05%), GBP/USD – $1,352 (-0,14%), USD/JPY – 112,34 (-0,27%).

Внешний фон нельзя назвать позитивным, хотя для российских активов актуальным является нефть выше $69 за баррель Brent. Поэтому какой-то существенной просадки рынка ожидать сложно. У рубля также достаточно поводов для укрепления. Это и размещение ОФЗ, и высокие цены на нефть. Соответственно, в первой половине дня доллар будет торговаться ниже 57 рублей.