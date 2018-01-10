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В начале торгов доллар может отступить ниже 56,9 рубля


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон.

Основным поводом к покупкам вновь станет динамика рынка энергоносителей, где, на фоне статистики по запасам углеводородов, нефть марки Brent поднялась выше 69 долларов. Отметим, что по данным API, запасы нефти и дистиллятов в США упали на 11,2 и 4,7 млн баррелей, а запасы бензина выросли на 4,3 млн баррелей. Также «быков» поддержит ситуация на внешних фондовых площадках. Так, по итогам торгов вторника в США индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0,4% и 0,1% соответственно.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней закрытия предыдущего дня. При этом динамика в Азии, где японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite теряют 0,2% и 0,4%, окажет сдерживающие влияние на наши акции.

В сложившихся обстоятельствах российский рынок сможет продолжить восходящую динамику, а индекс МосБиржи уже в начале торгов попытается закрепиться выше 2240 пунктов. Отметим, что кроме динамики азиатских площадок, сдерживающим фактором для роста может стать предстоящее сегодня размещение ОФЗ на 40 млрд рублей, что оттянет часть рублевой ликвидности с рынка акций. При этом открытие Европы и статистика по экономике Великобритании вряд ли смогут оказать существенное влияние на наши активы.

Основным же фактором во второй половине дня вновь станет ситуация на рынке энергоносителей, где в преддверии публикации статистики Минэнерго США по запасам углеводородов, которая выйдет в 18.15 мск., «быки» могут попытаться продолжить восходящую динамику и сделать еще один шаг к отметке 79 долларов за баррель, что станет дополнительным стимулом для роста наших бумаг.

На валютной секции Московской биржи мы ожидаем существенного укрепления рубля в рамках сегодняшних торгов. Поддержку российской валюте окажут сразу несколько факторов. Так, кроме роста цен на нефть, спросу на рубль будет способствовать размещение ОФЗ и продажи экспортерами валюты для создания рублевых резервов в преддверии налоговых выплат. В результате, уже в начале торгов доллар может отступить ниже 56,9 рубля, после чего негативная динамика продолжится. Отметим, что закрепление американской валюты ниже отметки 57 рублей говорит в пользу продолжения негативной динамики в паре USD/RUB и возможности достижения ею минимумов прошлого года, установленных в районе 56 рублей. 


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